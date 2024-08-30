В списке есть потребление клетчатки и белка.

Диетолог Мэнди Энрайт дала шесть советов, как можно избавиться от жира вокруг живота и поддерживать себя в форме, пишет eatingwell.com.

"Висцеральный жир" - это термин, используемый в исследованиях для жира, который окружает ваши внутренние органы в брюшной полости.

"Многие люди хотят избавиться от этого типа жира, и модные или экстремальные диеты обещают быстрые результаты. Но будьте осторожны! Уменьшение висцерального жира сводится к небольшим и реалистичным изменениям в питании и образе жизни, которые вносятся с течением времени", - говорится в публикации. Видео дня

Как избавиться от жира вокруг живота - советы

Ешьте больше "противовоспалительных" продуктов. Как отметила диетолог, больше жира в организме связано с большим количеством воспалений из-за того, что жировые клетки выделяют провоспалительные гормоны, называемые адипокинами. Врач советует сосредоточить внимание на употреблении таких продуктов: фрукты с высоким содержанием клетчатки, овощи, цельные зерна, бобовые, морепродукты, нежирные молочные продукты, яйца, орехи и семена.

Потребляйте много белка. Белок известен своей ролью в наращивании мышечной массы и повышении сытости, что может помочь поддержать потерю веса. Исследования показывают, что употребление высокобелковой диеты способствует увеличению мышечной массы и помогает уменьшить жировые отложения.

Сосредоточьтесь на клетчатке. Клетчатка остается в желудке дольше, чем другие питательные вещества, способствуя ощущению сытости после еды. Многочисленные исследования показали связь между потреблением клетчатки и снижением жирности.

Ешьте часто. Исследования показывают, что регулярность приема пищи помогает сбросить вес. Ученые установили, что завтрак, обед и ужин в одно и то же время каждый день могут улучшить результаты потери веса. Исследование также пришло к выводу, что потребление одинакового количества калорий в одно и то же время каждый день может привести к потере веса.

Регулярно занимайтесь спортом. Диетолог советует быть в движении не менее 30 минут в день.

Учитывайте факторы образа жизни. Эти факторы включают снижение стресса, сосредоточение на более качественном сне, сокращение потребления алкоголя и отказ от курения.

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