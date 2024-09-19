По словам доктора философии и психологии, существует две эффективные привычки, чтобы восстановить объективную уверенность в себе.

Различные аспекты критики вызывают у нас беспокойство, повышая уровень нашей тревожности. Существует 5 причин, почему люди болезненно воспринимают критику, пишет доктор философии и психологии Леон Зельцер для Psychology Today.

Критика - это оценка, часто с негативным оттенком. Реакция людей на критику может быть разной, но обычно она приводит к снижению комфорта в отношениях. Рассмотрим пять аспектов критики, которые вызывают тревогу и беспокойство.

1. Негативный характер критики

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Критика часто воспринимается негативно, поскольку указывает на наши недостатки и вызывает чувство неполноценности. Даже если она имеет целью помочь, мы можем воспринять ее как попытку унизить нас.

2. Значение безопасности

Чувство безопасности важно как в личных, так и в профессиональных отношениях. Критика может вызывать дискомфорт, поскольку противоречит нашему восприятию себя.

3. Чувство собственной ценности

Критика может быть воспринята как отказ от нашей значимости, особенно если мы не уверены в себе. Такая реакция может быть результатом детских переживаний, когда родительская критика воспринималась как непринятие.

4. Негативные эмоции

Критика может вызвать обиду и унижение, или спровоцировать агрессивный ответ. Если мы защищаемся от критики, то закрываем возможность для самосовершенствования.

5. Конкуренция с другими

Мы живем в конкурентном обществе, и когда наши достижения не соответствуют ожиданиям, возникают сомнения в собственной состоятельности, что усиливает страх и тревогу.

Как действовать?

Самоуспокоение

Мы должны самостоятельно находить поддержку и признание своих достижений, даже если их не получаем от других.

Самопроверка

Нужно проявлять к себе сочувствие и поддержку, признавая свою ценность без необходимости сравнивать себя с другими. Это поможет укрепить уверенность в себе.

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