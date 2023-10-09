Новое поколение родителей подходит к гендерной идентичности более терпимо и гибко.

Имена унисекс становятся все популярнее по всему миру. Это супер-милое гендерно-нейтральное имя все чаще используется и уже поднялось на 249 позиций в списке 1000 лучших имен для девочек в Англии и Уэльсе, пишет Mirror.

Речь идет об имени Окли. По мнению экспертов по именам, все больше и больше родителей выбирают гендерно-нейтральные имена для своих малышей. Отмечается, что новое поколение родителей подходит к гендерной идентичности более терпимо и гибко. В Англии и Уэльсе число имен, считающихся унисекс, увеличилось на 56%.

"Гендерно-нейтральные имена становятся все более популярными не только потому, что они дают детям "гибкость", но и потому, что гендерно-нейтральные имена - это современный выбор в современном стиле", отметила эксперта по именам из Nameberry Софи Ким.

Одно из самых популярных гендерно-нейтральных имен - Марлоу, которое с 2020/21 года поднялось на 266 позиций для девочек в топ-1000. Ноа - еще одно имя, ставшее популярным среди мальчиков и девочек. В списке популярных имен включают Блэр и Ронни, которые впервые вошли в топ-1000 самых популярных имен для девочек. Также увеличилось количество мальчиков по имени Санни, Оушен и Рен.

Напомним, ранее эксперт назвала роскошные редкие имена для девочек.

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