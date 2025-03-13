Нет более простой закуски, чем бутерброды. Они сытные и их довольно быстро готовить. Но если вам надоели классические бутерброды с маслом и колбасой или маслом и шпротами, то предлагаем разнообразить свой стол вариантами ниже.
Бутерброды с селедкой, яблоком и сыром
Любители форшмака оценят этот интересный вкус, который создает сочетание слабосоленой рыбки, сыра и сочного кисло-сладкого яблока.
Вам понадобятся:
- 3 ломтика хлеба;
- 0,25 яблока;
- 0,25 лука;
- 2 филе соленой селедки;
- 3 ст. л. сливочного крем-сыра;
- лимонный сок - по вкусу;
- укроп - по вкусу.
Нужно разрезать хлеб по диагонали и подсушить его на сухой сковородке. Яблоко нарезать на тонкие ломтики и сбрызнуть соком лимона, чтобы не потемнело. Лук нарезать на полукольца, филе селедки - кусочками.
Хлеб намазать сыром, сверху выложить яблоко, селедку, лук, украсить укропом.
Бутерброды со шпротами и яйцом
Эти бутерброды со шпротами - красивые и в то же время легкие в приготовлении. Они украсят даже обыденный стол.
Вам понадобятся:
- 1 ст. л. растительного масла;
- ломтики хлеба;
- 1-2 яйца;
- 3 ст. л. майонеза;
- соль – по вкусу;
- черный перец молотый – по вкусу;
- шпроты;
- 1 огурец.
Нужно на сковородке обжарить хлеб с двух сторон, яйца отварить вкрутую и натереть на мелкой терке, посолить и поперчить. Огурцы нарезать тонкими полосками (можно для этого использовать овощечистку).
Смазать ломтики хлеба майонезом, сверху выложить тертые яйца, на них – шпроты. Полоски огурцов надеть на шпажки "елочкой" и воткнуть в рыбу и хлеб.
Бутерброды с селедкой и свеклой
Отличная закуска в стиле селедки под шубой получается из запеченной свеклы с селедкой.
Вам понадобятся:
- 1 свекла;
- соль и черный перец молотый - по вкусу;
- майонез - по вкусу;
- 1 филе сельди соленой;
- 0,5 лука;
- 5-6 ломтиков батона или багета;
- зелень.
Батон нужно подсушить в духовке или на сковороде без масла.
Свеклу нужно запечь в духовке (1 час при 180°С), остудить и натереть на крупной терке. Посолить, поперчить, перемешать с майонезом. Нарезать на небольшие кусочки филе селедки, огурец нарезать кружочками, а лук - четвертинками колец.
На батон выложить свеклу, огурцы, селедку, затем лук и украсить зеленью.
Бутерброды с колбасой и морковью по-корейски
Колбасу можно просто положить на хлеб, а можно ее необычно оформить, добавив корейской морковки и свежего огурца.
Вам понадобятся:
- 4 ломтика белого хлеба;
- 1 ч. л. растительного масла;
- зубчик чеснока;
- 70-80 г копченой колбасы;
- 1 огурец;
- 100 г морковки по-корейски;
- петрушка - по вкусу.
Хлеб нужно нарезать не небольшие кусочки и обжарить на растительном масле до корочки, затем натереть хлеб чесноком. Колбасу нарезать тонкими ломтиками, огурец - кружочками.
Положить на хлеб огурец, в колбасу завернуть немного корейской морковки и с помощью шпажки воткнуть ее в хлеб с огурцом.
Брускетты с овощами
Бутерброды в итальянском стиле получаются со свежими овощами и зеленью - помидорами, болгарским перцем и базиликом.
Вам понадобятся:
- 2 томата;
- 1 красный болгарский перец;
- 2 ч. л. уксуса;
- 5 ст. л. растительного масла;
- ломтики хлеба;
- соль - по вкусу;
- веточки базилика.
Томаты нужно бланшировать - обдать кипятком и снять кожицу. Нарезать помидоры и болгарский перец мелким кубиком, заправить уксусом и маслом, оставить на 10 минут.
Ломтики хлеба смазать оставшимся маслом и поджарить в разогретой до 200°C духовке в течение 7 минут.
На ломтики выложить овощную смесь, довести до вкуса солью, украсить листиками базилика.
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