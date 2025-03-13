Недорогие бутерброды на скорую руку можно приготовить не только с сыром или колбасой.

Нет более простой закуски, чем бутерброды. Они сытные и их довольно быстро готовить. Но если вам надоели классические бутерброды с маслом и колбасой или маслом и шпротами, то предлагаем разнообразить свой стол вариантами ниже.

Бутерброды с селедкой, яблоком и сыром

Любители форшмака оценят этот интересный вкус, который создает сочетание слабосоленой рыбки, сыра и сочного кисло-сладкого яблока.

Вам понадобятся:

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3 ломтика хлеба;

0,25 яблока;

0,25 лука;

2 филе соленой селедки;

3 ст. л. сливочного крем-сыра;

лимонный сок - по вкусу;

укроп - по вкусу.

Нужно разрезать хлеб по диагонали и подсушить его на сухой сковородке. Яблоко нарезать на тонкие ломтики и сбрызнуть соком лимона, чтобы не потемнело. Лук нарезать на полукольца, филе селедки - кусочками.

Хлеб намазать сыром, сверху выложить яблоко, селедку, лук, украсить укропом.

Бутерброды со шпротами и яйцом

Эти бутерброды со шпротами - красивые и в то же время легкие в приготовлении. Они украсят даже обыденный стол.

Вам понадобятся:

1 ст. л. растительного масла;

ломтики хлеба;

1-2 яйца;

3 ст. л. майонеза;

соль – по вкусу;

черный перец молотый – по вкусу;

шпроты;

1 огурец.

Нужно на сковородке обжарить хлеб с двух сторон, яйца отварить вкрутую и натереть на мелкой терке, посолить и поперчить. Огурцы нарезать тонкими полосками (можно для этого использовать овощечистку).

Смазать ломтики хлеба майонезом, сверху выложить тертые яйца, на них – шпроты. Полоски огурцов надеть на шпажки "елочкой" и воткнуть в рыбу и хлеб.

Бутерброды с селедкой и свеклой

Отличная закуска в стиле селедки под шубой получается из запеченной свеклы с селедкой.

Вам понадобятся:

1 свекла;

соль и черный перец молотый - по вкусу;

майонез - по вкусу;

1 филе сельди соленой;

0,5 лука;

5-6 ломтиков батона или багета;

зелень.

Батон нужно подсушить в духовке или на сковороде без масла.

Свеклу нужно запечь в духовке (1 час при 180°С), остудить и натереть на крупной терке. Посолить, поперчить, перемешать с майонезом. Нарезать на небольшие кусочки филе селедки, огурец нарезать кружочками, а лук - четвертинками колец.

На батон выложить свеклу, огурцы, селедку, затем лук и украсить зеленью.

Бутерброды с колбасой и морковью по-корейски

Колбасу можно просто положить на хлеб, а можно ее необычно оформить, добавив корейской морковки и свежего огурца.

Вам понадобятся:

4 ломтика белого хлеба;

1 ч. л. растительного масла;

зубчик чеснока;

70-80 г копченой колбасы;

1 огурец;

100 г морковки по-корейски;

петрушка - по вкусу.

Хлеб нужно нарезать не небольшие кусочки и обжарить на растительном масле до корочки, затем натереть хлеб чесноком. Колбасу нарезать тонкими ломтиками, огурец - кружочками.

Положить на хлеб огурец, в колбасу завернуть немного корейской морковки и с помощью шпажки воткнуть ее в хлеб с огурцом.

Брускетты с овощами

Бутерброды в итальянском стиле получаются со свежими овощами и зеленью - помидорами, болгарским перцем и базиликом.

Вам понадобятся:

2 томата;

1 красный болгарский перец;

2 ч. л. уксуса;

5 ст. л. растительного масла;

ломтики хлеба;

соль - по вкусу;

веточки базилика.

Томаты нужно бланшировать - обдать кипятком и снять кожицу. Нарезать помидоры и болгарский перец мелким кубиком, заправить уксусом и маслом, оставить на 10 минут.

Ломтики хлеба смазать оставшимся маслом и поджарить в разогретой до 200°C духовке в течение 7 минут.

На ломтики выложить овощную смесь, довести до вкуса солью, украсить листиками базилика.

Ранее мы рассказывали, как приготовить домашний майонез - 5 рецептов на любой вкус.

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