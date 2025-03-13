Простые и вкусные бутерброды за несколько минут / коллаж УНИАН, фото freepik.com

Нет более простой закуски, чем бутерброды. Они сытные и их довольно быстро готовить. Но если вам надоели классические бутерброды с маслом и колбасой или маслом и шпротами, то предлагаем разнообразить свой стол вариантами ниже.

Бутерброды с селедкой, яблоком и сыром

Любители форшмака оценят этот интересный вкус, который создает сочетание слабосоленой рыбки, сыра и сочного кисло-сладкого яблока.

Вам понадобятся:

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  • 3 ломтика хлеба;
  • 0,25 яблока;
  • 0,25 лука;
  • 2 филе соленой селедки;
  • 3 ст. л. сливочного крем-сыра;
  • лимонный сок - по вкусу;
  •  укроп - по вкусу.

Нужно разрезать хлеб по диагонали и подсушить его на сухой сковородке. Яблоко нарезать на тонкие ломтики и сбрызнуть соком лимона, чтобы не потемнело. Лук нарезать на полукольца, филе селедки - кусочками. 

Хлеб намазать сыром, сверху выложить яблоко, селедку, лук, украсить укропом.

Бутерброды со шпротами и яйцом

Эти бутерброды со шпротами - красивые и в то же время легкие в приготовлении. Они украсят даже обыденный стол.

Вам понадобятся:

  • 1 ст. л. растительного масла;
  • ломтики хлеба;
  • 1-2 яйца;
  • 3 ст. л. майонеза;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец молотый – по вкусу;
  • шпроты;
  • 1 огурец.

Нужно на сковородке обжарить хлеб с двух сторон, яйца отварить вкрутую и натереть на мелкой терке, посолить и поперчить. Огурцы нарезать тонкими полосками (можно для этого использовать овощечистку). 

Смазать ломтики хлеба майонезом, сверху выложить тертые яйца, на них – шпроты. Полоски огурцов надеть на шпажки "елочкой" и воткнуть в рыбу и хлеб. 

Бутерброды с селедкой и свеклой

Отличная закуска в стиле селедки под шубой получается из запеченной свеклы с селедкой.

Вам понадобятся:

  • 1 свекла;
  • соль и черный перец молотый - по вкусу;
  • майонез - по вкусу;
  • 1 филе сельди соленой;
  • 0,5 лука;
  • 5-6 ломтиков батона или багета;
  • зелень. 

Батон нужно подсушить в духовке или на сковороде без масла.

Свеклу нужно запечь в духовке (1 час при 180°С), остудить и натереть на крупной терке. Посолить, поперчить, перемешать с майонезом. Нарезать на небольшие кусочки филе селедки, огурец нарезать кружочками, а лук - четвертинками колец.

На батон выложить свеклу, огурцы, селедку, затем лук и украсить зеленью.

Бутерброды с колбасой и морковью по-корейски

Колбасу можно просто положить на хлеб, а можно ее необычно оформить, добавив корейской морковки и свежего огурца.

Вам понадобятся:

  • 4 ломтика белого хлеба;
  • 1 ч. л. растительного масла;
  • зубчик чеснока;
  • 70-80 г копченой колбасы;
  • 1 огурец;
  • 100 г морковки по-корейски;
  • петрушка - по вкусу.

Хлеб нужно нарезать не небольшие кусочки и обжарить на растительном масле до корочки, затем натереть хлеб чесноком. Колбасу нарезать тонкими ломтиками, огурец - кружочками.

Положить на хлеб огурец, в колбасу завернуть немного корейской морковки и с помощью шпажки воткнуть ее в хлеб с огурцом.

Брускетты с овощами

Бутерброды в итальянском стиле получаются со свежими овощами и зеленью - помидорами, болгарским перцем и базиликом.

Вам понадобятся:

  • 2 томата;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 2 ч. л. уксуса;
  • 5 ст. л. растительного масла;
  • ломтики хлеба;
  • соль - по вкусу;
  • веточки базилика.

Томаты нужно бланшировать - обдать кипятком и снять кожицу. Нарезать помидоры и болгарский перец мелким кубиком, заправить уксусом и маслом, оставить на 10 минут.

Ломтики хлеба смазать оставшимся маслом и поджарить в разогретой до 200°C духовке в течение 7 минут. 

На ломтики выложить овощную смесь, довести до вкуса солью, украсить листиками базилика.

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