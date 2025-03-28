Фольга пригодится не только на кухне, но и в других сферах хозяйства.

Алюминиевая фольга фольга на кухне имеет свои преимущества, например, лучше пищевой пленки сохраняет герметичность, и недостатки, например, не подходит для использования в микроволновой печи. Эксперты подробно объяснили, какие скрытые возможности у этого материала, пишет Realsimple.com.

Что можно делать с фольгой

•Алюминиевойфольгой можно выстилать формы для выпечки, чтобы они оставались чистыми после приготовления. Однако пища может прилипать к алюминию, поэтому его стоит покрыть маслом или каждый раз использовать новый лист. Кроме того, печенье, выпеченное на фольге, равномерно подрумянится и станет более хрустящим, говорит тестировщик Reynolds Kitchens Пэт Швайцер.

•Фольгуможно использовать как защитный экран при запекании мяса домашней птицы. Чтобы куриная или индюшачья грудка оставалась сочной и чтобы кожура не подгорела, неплотно накройте мясо фольгой.

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•Фольгойхорошо заворачивать пищу с резкими запахами перед тем, как положить ее в холодильник или морозильник, - это сдержит распространение этого запаха. Также фольга, будучи более герметичной, чем пищевая пленка, лучше сохраняет свежесть продуктов. Несмотря на то, что высококачественная полиэтиленовая пленка работает хорошо, говорит эксперт по пищевым продуктам Гарольд МакГи, фольга, завернутая герметично лучше, поскольку она непроницаема для запахов и влаги.

Чего нельзя делать с фольгой

•Нельзявыстилать фольгой дно духовки, чтобы уберечь его от капель готовящейся пищи. Это может привести к неравномерному нагреву пищи и даже повреждению духовки, предупредила эксперт по разработке продукта некоммерческого Института пищевых технологов Мэри Эллен Камире. Лучше вытирать грязь после каждой готовки, пока она не затвердела.

•Неиспользуйте фольгу в микроволновой печи. Электромагнитные волны безопасно проходят через стекло, бумагу и керамику, которые не перегреваются. А вот металл отражает микроволновые волны, из-за чего пища прогревается неравномерно, а печь может получить повреждения.

•Неиспользуйте фольгу для хранения продуктов с высоким содержанием кислот: фруктов, овощей и блюд, приготовленных с уксусом, помидорами или томатным соусом. Кислота за несколько дней может разъесть фольгу, а определенное количество алюминия попадет в пищу, говорит Макги. Это не опасно, уверяет эксперт, однако это не аппетитно.

Какую сторону фольги использовать - блестящую или матовую

Эксперты утверждают, что это не имеет значения. Различие между блестящей и матовой сторонами является просто следствием производственного процесса. Однако если вы используете антипригарную фольгу, пища должна лежать именно на матовой стороне.

Где еще в хозяйстве можно использовать фольгу

Разглаживание складок одежды. Чтобы разгладить складки на одежде из шелка, шерсти или искусственного шелка, которая не выдерживает прямого нагрева, положите кусок фольги на гладильную доску, а затем положите на нее одежду. Нажав кнопку подачи пара, несколько раз проведите утюгом по ткани. Влажное тепло, которое излучает фольга, способствует разглаживанию складок.

Помощь на гриле. Чтобы сделать решетку гриля горячей и добиться идеальных полосок на мясе, накройте ее фольгой на 10 минут перед приготовлением.

Защита поверхностей во время покраски. Во время покраски дверные ручки и фурнитуру можно завернуть в фольгу, и они останутся чистыми.

Защита краев пирога. Чтобы корж не подгорел во время выпекания, сделайте из фольги защитный "воротничок" и наденьте его на выпечку в середине процесса приготовления.

Скребок для посуды. Чтобы снять запеченные остатки пищи с кастрюли или решетки духовки, используйте шарик фольги. Это один из способов утилизировать с пользой куски фольги, которые вы уже использовали для каких-то целей.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли повторно использовать пергаментную бумагу. По словам эксперта по безопасности пищевых продуктов Дерина Детвайлера, пергаментную бумагу можно использовать повторно в некоторых ситуациях, но с ограничениями.

"Безопасность повторного использования пергаментной бумаги зависит от того, как ее использовали изначально и не впитала ли она масло, остатки пищи или загрязняющие вещества, которые могут представлять риск для безопасности продуктов питания", - пояснил он.

Хотя повторное использование пергаментной бумаги может сократить количество отходов, Детвайлер подчеркивает, что это следует делать только в безопасных, контролируемых условиях.

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