Рассказываем, где нельзя устанавливать микроволновую печь на кухне, а где - можно вполне, если соблюдать некоторые условия.

Очень часто с целью экономии места на кухне мы ставим микроволновку на холодильник, подоконник или, к примеру, стиралку. Но ходят слухи, что размещать СВЧ-печь на технике или вблизи ее нельзя. Давайте разберемся, можно ли ставить микроволновку возле холодильника, на нем или на другой бытовой технике.

Куда нельзя ставить микроволновку

Слухи о том, что микроволновку нельзя ставить на холодильник или другие бытовые приборы - небезосновательны. Неправильная установка СВЧ-печи может привести к поломке дорогостоящей техники. Правила установки печи говорят:

она должна стоять на ровной и прочной поверхности;

между печью и окружающими предметами необходим зазор для вентиляции воздуха: 10 см от задней стенки, 5-10 см - от боковых и 20-30 см - от верхней.

То есть, в теории микроволновую печь можно поставить на холодильник - если у печи есть ножки, она будет стоять на теплоизолирующем и резиновом коврике и иметь необходимый зазор для вентиляции. Но и в этом случае микроволновку советуют использовать лишь для разогрева, а не приготовления еды.

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Вблизи другой техники - например, холодильника - СВЧ-печь тоже лучше не ставить, так как поток горячего воздуха может приводить к деформации стенок или дверок. Разве что микроволновка будет стоять в отдельной нише и иметь зазор намного больше минимального.

Категорически запрещено размещать микроволновку возле:

газовой плиты, духового шкафа;

счетчика;

отопительных приборов (радиаторов, котла и т.д.).

Можно ли ставить микроволновку на стиральную машину? На стиралке, посудомойке и возле раковины микроволновой печи тоже не место - базовые правила безопасности запрещают использовать электроприбор вблизи источника воды (может случиться замыкание и пожар, а вода и сырость нанесут вред микроволновке). Нельзя также ставить печь в углу и близко к стене, где нет зазоров для циркуляции воздуха.

Лучшее расположение микроволновки - на стене, куда она крепится с помощью кронштейнов. Также печь можно поставить на рабочую поверхность (если она позволяет) или же заранее предусмотреть вариант и встроить ее в кухонный гарнитур.

Можно ли ставить микроволновку на подоконник? Если он достаточно широкий, не находится все время под солнцем, а окна - пластиковые. Обычное стекло в деревянной раме может лопнуть из-за перепада температур, особенно в зимнее время. И, если на подоконнике у вас "живут" цветы, то они, скорее всего, под влиянием микроволн погибнут.

Ранее мы рассказывали, как правильно ставить еду в микроволновку - 90% этого не знают.

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