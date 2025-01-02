Садовница рекомендует не оставлять это дело надолго.

Уход за розами не обязательно привязывать к сезону. Одно десятиминутное дело в это время подарит яркое цветение этим летом.

Садовник и основатель The Hackney Gardener Стена Хасан заявила Ехргеѕѕ, что розы нужно обрезать с января по март, чтобы растение выросло сильнее и дало больше цветов.

"Чтобы получить хорошее цветение этим летом, вам нужно немного поработать сейчас. Январь - идеальное время для обрезки роз здесь, в Лондоне; если вы живете где-то холоднее, возможно, вам придется подождать до февраля или марта", - посоветовала она.

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Она рекомендует не оставлять это дело надолго, поскольку обрезать куст, который уже разросся, более сложно. Сейчас же это займет всего 10-15 минут и ваше растение будет максимально здоровым, чтобы начать новый год.

"Обрезка роз - это одна из тех работ, которые могут казаться немного пугающими, но на самом деле это довольно просто, и когда вы привыкнете к идее срезки, чтобы улучшить форму и силу растения, это будет очень приятно", - говорит Хасан.

Как обрезать розы

Чтобы обрезать розы, вам понадобятся пара чистых секаторов, толстые перчатки и дезинфицирующий спрей. Осмотрите растение и найдите мертвые, темные или поврежденные ветви, их нужно срезать. Такая же участь должна постигнуть любые обесцвеченные или гибкие наросты, чтобы побудить розы расти как можно сильнее.

Если оставить слабые стебли, розы перенаправят свою энергию на поддержание этой части растения, а не на цветение. Кроме того, нужно срезать все ветви, скрещивающиеся у основания роз, чтобы предотвратить их перерастание. Хорошая циркуляция воздуха снижает риск грибковых заболеваний.

Обязательно протирайте ножницы дезинфицирующим средством после каждого пореза. Это значительно снижает риск распространения таких заболеваний, как черная пятнистость, на другие части растения.

Обрезать розы нужно сейчас, пока они в состоянии покоя и меньше подвержены стрессу. После того, как вы закончите обрезку, у вас должно быть много боковых побегов, меньших ветвей на розах, которые дадут большие и здоровые цветы, когда наступит лето.

"Главное помнить, что, делая срезы, вы стимулируете растение создавать боковые побеги, которые дадут вам цветы. Розы очень сильные и быстро отрастут, даже если вы их обрежете до основания, поэтому не нервничайте - обрезайте", - призвала садовница.

После обрезки обязательно очистите землю от листьев. Гнилые растительные вещества могут способствовать развитию бактериальных инфекций или вредителей из-за накопления влаги.

Ранее УНИАН рассказывал, что сделать, чтобы розы долго стояли.

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