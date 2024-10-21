Осенью под розовый куст необходимо вносить больше фосфора и калия, отметил эксперт.

Сейчас актуальна тема подкормки роз перед зимовкой - самое время позаботиться о том, чтобы растение перенесло низкие температуры. Для этого нужно сделать несколько важных шагов - коротко обрезать кусты, провести обработку от вредителей и болезней, утеплить корневую систему, а также подкормить. Ранее было объяснено, как обрезать розы после цветения, чтобы они пышно цвели летом повторно.

Эти цветы не боятся мороза, но им может навредить морозный ветер. Если обмерзнет стебель цветка - это нестрашно. Важно, чтобы была укрыта корневая система, например, скошенной травой, почвой или корой. Кроме того, растение нужно обработать инсектицидом и фунгицидом. Подробно о подкормке роз рассказал корреспонденту УНИАН эксперт по садоводству, ландшафтный дизайнер Александр Мельник.

Чем подкормить розы осенью на зиму

Есть несколько вариантов подкормки цветов - минеральными удобрениями, водорастворимыми удобрениями, а также народными средствами, в частности, дрожжами.

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В осенний период вносить в почву под сам куст роз нужно больше фосфора и калия, - именно эти микроэлементы из состава минудобрений нужны растению, чтобы подготовиться к зимовке. Можно использовать жидкие препараты - антистрессовые (биостимуляторы) или гранулированные удобрения с низкой долей азота.

Суперфосфат для роз осенью тоже используется - это простые удобрения, в которых содержится минимум азота и максимум калия фосфора и магния. Такие удобрения лучше использовать весной, поскольку они должны дать растению хороший запуск и рост.

Эксперт добавил, что, если делается подкормка роз дрожжами, то и для нее лучшее время - весна. Когда используются дрожжи, начинается процесс брожения, выделяются вещества, которые дают растению максимально расти, и именно это нужно в весенний период.

Лучшее удобрение для роз осенью

По словам Мельника, лучшим для этих цветов является подкормка гранулированным удобрением пролонгированного действия, которое имеет общее название Osmocote. Это лучшее удобрение для роз гранулированное, оно постепенно растворяется и работает в период от 3 до 6 месяцев. Его просто применять - надо взрыхлить почву и добавить эту подкормку. Потом землю снова рыхлят.

Как подготовить розы к зиме в Украине - важные детали

Осенью цветок нужно обрезать - способ обрезки зависит от вида растения. Обычные розы обрезают на высоту 25-30 сантиметров, а когда речь идет о кустовых - надо удалить те ветви, которые переросли, одеревенели, поскольку там могут размножаться различные вредители и болезни.

После этого следует использовать биостимуляторы, а также сделать баковую смесь (надо смешать инсектицид и фунгицид, которые работают при низких температурах) и внести микроэлементы. Вот это лучше, чем подкормка роз дрожжами. Потом надо убрать из-под растения опавшие листья и другие его остатки, поскольку на них могут оставаться возбудители болезней. Следующий шаг - укрытие корневой системы.

Когда последний раз подкармливать розы

Начинать подготовку растений к зиме следует начинать в 20-х числах октября. При этом во время подкормки цветов надо ориентироваться на погоду - главное, чтобы температура не была ниже 10-15 градусов. Когда температура падает до 5-7 градусов ночью, то, как правило препараты, плохо растворяются и почти не работают. Именно поэтому даже лучшее удобрение для роз осенью нужно успеть применить вовремя, чтобы от него было максимум пользы.

Ранее УНИАН писал, что можно класть в компостную яму. В частности, в списке разрешенных для компостирования отходов есть остатки овощей, фруктов, мяса, солома, опилки, птичий помет.

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