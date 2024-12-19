Врачи, диетологи и эксперты по долголетию перечислили полезные утренние привычки.

То, что вы делаете, только проснувшись, значительно важнее, чем кажется на первый взгляд, считают специалисты. В частности они указывают на связь между утренними делами и долголетием. Врачи, диетологи и эксперты по долголетию перечислили полезные утренние привычки, которые стоит выработать для оптимального здоровья, пишет Real Simple.

По мнению доктора медицинских наук Джеффри Эглер, утренний режим играет решающую роль в регулировании наших циркадных ритмов, необходимых для различных функций организма, в частности выработки гормонов, метаболизма и циклов сна и бодрствования.

Стакан воды по утрам

Выпивание стакана воды утром способствует пищеварению, поддерживает метаболизм и помогает выводить токсины, говорит доктор медицинских наук Джеффри Эглер. Он советует ставить воду возле кровати перед тем, как заснуть, а утром первое, что сделать, - выпить ее. Это повлияет на уровень энергии, уверяет медик. Вода также улучшает эмоциональный баланс на 26%, заявил содиректор NEUROFIT Эндрю Хоуг. По его словам, ночное обезвоживание является "основной причиной утреннего тумана мозга и нарушения концентрации".

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Питательный завтрак

Завтрак - самый важный прием пищи, заверила диетолог Федерика Амати. Он должен быть богат питательными веществами, клетчаткой, растительным белком. Такая пища, по ее мнению, помогает обеспечить необходимые нутриенты, поддерживает энергию. Амати рекомендует утром есть продукты с высоким содержанием белка, например натуральный йогурт или овсянку с ягодами или смесью орехов и семян.

Растяните свое тело

Не обязательно каждое утро идти в спортзал. Любая форма движения - растяжка, йога, быстрая ходьба - важна для ускорения кровообращения, повышения гибкости и установления циркадного ритма, подчеркнула Амати. Между чисткой зубов и завтраком она советует найти 5-10 минут на физическую активность.

Активизируйте нервную систему

Чтобы активизировать нервную систему, Хоуг предлагает выполнить быстрое трехминутное соматическое упражнение - постукивание по телу сжатыми кулаками. Оно, уверяет он, пробуждает нервную систему и способствует здоровому тонусу блуждающего нерва, что улучшает стрессоустойчивость и здоровье клеток. Активация нервной системы с помощью этого упражнения поможет на практике осознавать свое тело, что способствует увеличению продолжительности жизни. Телесное осознание предполагает понимание того, где в вашем теле есть стресс и напряжение: это могут быть судороги в шее, боль в копчике или где-то еще.

Практикуйте внимательность

Амати предлагает практиковать внимательность, например путем ведения дневника, глубокого дыхания и медитации по утрам. Эти практики не только улучшают ясность ума и эмоциональное благополучие, но и могут защитить ваше тело от вредных последствий хронического стресса, который связан с различными заболеваниями, говорит она.

Составьте планы на день

Скорее всего, вы знаете, что должны сделать в определенный день, но четкое установление намерений может помочь лучше осознать, как вы выполняете эти задачи. Очертите свои цели и приоритеты на день, что может повысить концентрацию и производительность, рекомендует Эглер. Можете это сделать мысленно, а можно и письменно.

Наслаждайтесь утренним кофе

Недавнее исследование показало, что люди, которые пьют кофе, имеют уникальный полезный микроб в своем кишечнике. Этот микроб называется Lawsonibacter. Амати рассказала, что он присутствует даже у людей, которые пьют кофе без кофеина. Поэтому она советует не игнорировать чашку кофе утром.

Ранее УНИАН публиковал советы старейших людей планеты по правильному питанию. Большинство из них едят много свежих цельных продуктов и не очень много мяса. В то же время долгожители не во всем себе отказывают. Например, женщина, которая прожила 119 лет, ежедневно наслаждалась бутылкой кока-колы.

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