Эксперты говорят, что тем, кто не может перестать есть "мусорную пищу", стоит обратить внимание на практику осознанного питания.

Переедание - это привычка поглощать большое количество еды за короткий промежуток времени, когда вы чувствуете, что не можете контролировать, что и сколько вы едите. И хотя не у всех оно может перерасти в расстройство пищевого поведения, у многих людей случаются эпизоды переедания или потери контроля над едой. В то же время, пишет New York Post, есть способ, который поможет разорвать порочный круг — практика, известная как осознанное питание.

Как утверждает психиатр и нейробиолог Джадсон Брюэр, можно победить привычку к перееданию — вместо этого научитесь прислушиваться к сигналам своего тела.

По его словам, дело не в достаточной силе воли, чтобы сказать "нет", а в том, чтобы настроиться на свое тело и его потребности.

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"Знания недостаточно, потому что изменение поведения происходит не там. Именно в ощущениях происходит изменение поведения, и поэтому нам нужно заново познакомиться — я бы сказал, воссоединиться — с нашими телами, а затем начать прислушиваться к ним", - отмечает Брюэр.

Он рекомендует начать с вопроса – "почему?"

"Почему я тянусь за едой? Я действительно голоден или это что-то еще? А если не голоден, это указывает на какую-то привычку, в которую мы можем затем вникнуть", - сказал он.

Эксперт назвал эту практику лучшим подходом, чем ограничительные диеты, заявив, что она дает людям инструменты, необходимые для преодоления тяги к еде и отказа от нездоровых привычек.

Чтобы начать осознанно питаться, Брюэр предлагает следующие три простых шага:

Составьте карту своего режима питания и циклов привычек.

Измените "ценность вознаграждения" пищевого поведения в нашем мозгу

Откройте для себя более полезные модели поведения, которые заставляют тело чувствовать себя удовлетворенным

Брюэр объяснил, что когда мы чувствуем себя плохо, мозг часто напоминает нам, что еда может быть приятной — даже если только на время, что заставляет нас, скажем, дотянуться до пачки мороженого. Чтобы остановить этот цикл, он рекомендует отмечать, почему вы едите, как вы себя чувствуете после переедания нездоровой пищи, и находить более здоровые альтернативы, чтобы успокоить или вознаградить себя.

"Нам потребуется всего 10–15 раз сделать это, чтобы создать достаточную базу данных, чтобы запомнить это в следующий раз. После того, как мозг разочаровался в определенной еде или модели поведения, он готов к переменам"", — заявил Брюэр.

Ранее диетолог назвала лучший снек для похудения, который можно готовить как в сладком виде так и в соленом. Это жареный нут, поскольку он наполнен растительным белком и клетчаткой, а также богат питательными веществами.

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