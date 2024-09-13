Люди, пережившие измену партнера, с большей вероятностью сообщают об ухудшении хронического здоровья.

Последствия измены со стороны романтического партнера могут выходить за рамки эмоциональной боли и потенциально наносить вред долгосрочному здоровью. Об этом свидетельствуют новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships, пишет PsyPost.

Исследователи обнаружили, что люди, пережившие измену партнера, с большей вероятностью сообщают об ухудшении хронического здоровья (к примеру постоянные мигрени или проблемы с сердцем), и этот эффект сохраняется даже тогда, когда они находятся в других поддерживающих отношениях.

Отмечается, что неверность или акт измены партнером является распространенной и разрушительной формой романтического предательства. Метаанализ показал, что около 34% мужчин и 24% женщин совершали измену в какой-то момент своей жизни.

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Учитывая ее распространенность, многие исследователи изучали ее психологические эффекты, включая повышенную тревожность, депрессию и снижение самооценки. Однако потенциальные долгосрочные последствия неверности партнера для здоровья получили меньше внимания.

Новое исследование пролило свет именно на долгосрочные последствия.

"Измена партнера может иметь долгосрочные последствия для хронического здоровья, и эти последствия могут быть особенно серьезными для уязвимых групп, таких как меньшинства и те, кто сталкивается с социально-экономическими проблемами. Люди, которые пострадали от неверности партнера и которым трудно с этим справиться, должны рассмотреть возможность обращения за профессиональной помощью", - отметил автор исследования, преподаватель Сингапурского университета социальных наук Винсент О.

Напомним, ранее УНИАН писал, как распознать, что ваш партнер - скрытый нарцисс.

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