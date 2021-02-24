Мужчина не заметил, как из его кармана что-то выпало, рассчитался на кассе и вышел. Он был в магазине не больше 10 минут.

В Неаполе супермаркет объявил о поиске владельца пакета с бриллиантами, которые тот потерял посреди торгового зала - и до сих пор не вернулся за ними.

Читайте такжеСуд приказал мужчину, которого привязывали к столбу с табличкой "Я ватник" в ЧерниговеКак сообщает "Европейская правда"со ссылкой на Ansa, первым об истории написало издание Il Mattino. Момент, когда покупатель потерял свое сокровище, попал на видео камер наблюдения.

Когда именно бриллианты были утеряны, не уточняется, но с видео камер наблюдения видно, что это произошло несколько дней назад - 20 февраля 2021 года.

Мужчина не заметил, как из его кармана что-то выпало, рассчитался на кассе и вышел. Он был в магазине не больше 10 минут.

Ценный пакет обнаружил на полу сотрудник супермаркета, и, выяснив, что внутри находится три драгоценных камня, передал его руководству. Однако владелец пакета так и не вернулся за ним.

После этого драгоценности попытались передать в офис утерянных вещей при мэрии Неаполя, но там заявили, что не имеют достаточно надежного сейфа для хранения такой находки, поэтому бриллианты продолжают храниться у юриста супермаркета. Наконец в магазине решили сделать историю публичной.

Отмечается, что стоимость бриллиантов составляет около 50 тыс. евро.

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Автор: УНИАН