Среди разных пород собак действительно есть очень требовательные клиенты.

Груминг - крайне важная часть ухода за вашим четвероногим другом. Но грумеры признают, что не всем клиентам могут быть одинаково рады. Молли Ньютон, доктор ветеринарной медицины и основатель сайта по уходу за животными, которая может похвастаться 30-летним опытом в своей области, рассказала о трех породах собак, с которыми ей труднее всего работать.

В комментарии Newsweek она отметила, что среди разных пород собак действительно есть более требовательные клиенты. "В течение этих лет я видела многих собачников, которые приходили ко мне в клинику, истощенные после неудачной стрижки. Некоторые породы, безусловно, это больший вызов, чем другие", - рассказала женщина.

Ньютон выделила свои три "самых тяжелых случая". Это венгерская водная собака или пули и афганская борзая. Также в ее "топ-3" попали бишоны.

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"С пули трудно работать из-за их фирменного шерстяного пальто, напоминающего дреды. ... Это отнимает много времени и требует много терпения. У афганских борзых длинная рыхлая шелковистая шерсть, на которую хорошо смотреть, но она требует постоянного ухода. Она легко спутывается и может удерживать грязь. У бишонов волоски, как правило, тоже запутываются. Они нуждаются в регулярном уходе, шесть сложно обрезать равномерно", - рассказала эксперт.

Какую собаку завести - советы экспертов

Эксперты компании по уходу за животными назвали четыре породы собак, которые, по их мнению, лучше всего подходят тем, у кого раньше никогда не было щенка дома.

В свою очередь британский ветеринар назвал 5 собачьих пород, которые он лично не стал бы заводить, и объяснил причины.

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