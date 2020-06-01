В Индии "голубя-шпиона" три года продержали в тюрьме
Правоохранители Индии освободили из трехгодичного заключения голубя, которого подозревали в шпионаже на Пакистан.
Об этом пишет Toronto Sun.
Сообщается, что в 2016 году правоохранители поймали птицу, и обнаружили на ее лапе бирку с цифрами. В полиции посчитали, что номер является шифром для боевиков из Пакистана.
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Однако владельцем голубя оказался рыбак из Пакистана, который объяснил, что цифры на бирке являются всего лишь номером его телефона. А вот сам голубь участвовал в птичьей гонке, но каким-то образом попал в Индию.
"Это просто невинная птица", - утверждал мужчина.
В индийской полиции мужчине не поверили, и птица три года просидела в тюрьме, пока проходило расследование.
28 мая голубя освободили, так как не удалось обнаружить доказательства шпионажа. При этом куда отправился голубь после освобождения - неизвестно.
Как сообщал УНИАН, в Канберре (Австралия) голубь периодически воровал искусственные цветы с военного мемориала и строил из них гнездо.
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