Только очень внимательные люди могут быстро найти все отличия.

Проверьте свою внимательность и концентрацию с помощью новой головоломки по поиску отличий. Ее обнародовал портал Jagranjosh.

На первый взгляд два рисунка кажутся идентичными, однако между ними есть незначительные различия, которые может заметить лишь очень внимательный человек. По правилам, у вас будет всего 15 секунд, однако вы можете искать несоответствия дольше.

Так, внимательно посмотрите на строителей, сравните их и отыщите пять отличий. Обратите внимание, что некоторые из них могут оказаться более незаметными.

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Как известно, головоломки такого толка хорошо стимулируют участки мозга, ответственные за концентрацию и память. Кроме того, это хороший способ отвлечься.

Если вам не удалось найти все пять отличий, то ниже мы публикуем правильные ответы.

Другие интересные головоломки

Ранее УНИАН публиковал оптическую иллюзию по поиску собаки на красочном рисунке. Самые сообразительные смогут найти ее всего за 10 секунд.

Также вы можете попробовать найти на картинке несоответствие - в помещении есть кое-что лишнее, что надо отыскать всего за 7 секунд.

Другая оптическая иллюзия под силу лишь очень внимательным людям. Попробуйте найти среди большого количества авокадо одно сердце.

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