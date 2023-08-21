Коллаж УНИАН / фото Jagranjosh, ua.depositphotos.com

Новая интересная оптическая иллюзия поможет вам быстро проверить свою наблюдательность. Ее обнародовал Jagranjosh.

На винтажной картинке изобразили черепаху, которая осматривается на поляне в поисках зайца. Считается, что внимательные люди смогут найти его на рисунке очень быстро, а обладателям острого зрения понадобится для этого всего шесть секунд.

"Заяц и черепаха соревновались в гонке, и каким-то образом черепаха опередила его и выиграла гонку. Заяц устыдился и потому спрятался", - пишут авторы иллюзии. 

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Фото Pinterest / Jagranjosh

Судя по всему, так проиллюстрировали известную басню "Заяц и черепаха", в которой звери решили посоревноваться и проверить свою скорость. Быстрый заяц проиграл из-за своей самоуверенности. 

Если вы не смогли найти его на этой оптической иллюзии, то ниже сможете увидеть правильный ответ

Фото Pinterest / Jagranjosh

Другие оптические иллюзии

Ранее УНИАН опубликовал очень сложную оптическую иллюзию, на которой спрятался тигр. Хищника надо найти на фотографии леса - это задача для очень внимательных. 

Также попробуйте свои силы в решении оптической иллюзии с яблоком, которая скрывает силуэты двух детей. 

В сети завирусилась и головоломка со спичками, которая под силу лишь самым внимательным.

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