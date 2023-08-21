Необходимо сосредоточить все свое внимание.

Новая интересная оптическая иллюзия поможет вам быстро проверить свою наблюдательность. Ее обнародовал Jagranjosh.

На винтажной картинке изобразили черепаху, которая осматривается на поляне в поисках зайца. Считается, что внимательные люди смогут найти его на рисунке очень быстро, а обладателям острого зрения понадобится для этого всего шесть секунд.

"Заяц и черепаха соревновались в гонке, и каким-то образом черепаха опередила его и выиграла гонку. Заяц устыдился и потому спрятался", - пишут авторы иллюзии.

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Судя по всему, так проиллюстрировали известную басню "Заяц и черепаха", в которой звери решили посоревноваться и проверить свою скорость. Быстрый заяц проиграл из-за своей самоуверенности.

Если вы не смогли найти его на этой оптической иллюзии, то ниже сможете увидеть правильный ответ.

Другие оптические иллюзии

Ранее УНИАН опубликовал очень сложную оптическую иллюзию, на которой спрятался тигр. Хищника надо найти на фотографии леса - это задача для очень внимательных.

Также попробуйте свои силы в решении оптической иллюзии с яблоком, которая скрывает силуэты двух детей.

В сети завирусилась и головоломка со спичками, которая под силу лишь самым внимательным.

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