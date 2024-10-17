Собака мастерски спряталась на фото осеннего карпатского пейзажа.

Оптические иллюзии и головоломки, на которых нужно за короткое время найти предмет или существо, скрытые на картинке, развивают внимательность и быструю реакцию. Они полезны и детям, и взрослым, ведь с их помощью можно легко и весело тренировать когнитивные способности.

УНИАН предлагает новую сложную, но интересную головоломку, на которой вам нужно найти собаку, которая спряталась среди осеннего пейзажа, и на это у вас есть 9 секунд.

На фото, автором которого является Немеш Янош, изображен осенний пейзаж в Карпатах, в Закарпатской области. Все видят зеленую траву, покрытую опавшими листьями. Но где-то на этой поляне искусно спряталась собака, и вам придется изрядно потрудиться, чтобы найти ее на картинке.

Видео дня

Это может показаться действительно сложным, но главное - внимательно изучить каждую часть сцены, и вы найдете собаку. Если вы не успеете справиться за 9 секунд, ничего страшного - главное результат.

Если вы так и не смогли найти собаку на картинке, то ответ ниже.

Попробуйте свои силы также в других головоломках. Например, попробуйте найти подсолнух, который отличается от других. Или попугая среди сотни воробьев.

Вас также могут заинтересовать новости: