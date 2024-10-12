Только чрезвычайно внимательные люди смогут справиться с этой задачей.

Оптические иллюзии очень популярны среди взрослых и детей. Эти интригующие задания, в которых нужно найти на картинке искусно скрытый предмет среди многих других, тренируют ваше внимание, настойчивость и способность быстро справляться с проблемами.

Новая головоломка проверит вашу остроту зрения и поможет улучшить ваши навыки наблюдения. Вам нужно найти хитрого попугая, который искусно спрятался среди сотни воробьев, и на это у вас есть всего 7 секунд.

Воробьи сидят на проволоке стройными рядами, поэтому на первый взгляд может показаться, что задача совсем несложная. Однако воробьев очень много, все они сидят в разных позах, поэтому неудивительно, если ваш мозг запутается.

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Подсказка: обращайте внимание на птицу, которая отличается по окраске.

Если вам понравилось это задание, обратите внимание на другие наши оптические иллюзии. Например, попробуйте найти жуткого паука среди камней на пляже, или лебедя среди уток.

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