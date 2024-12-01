Рождественский кекс с фруктами – идеальная выпечка для рождественского сезона, однако для некоторых он может показаться слишком сложным в приготовлении.
Как пишет Express, известный кондитер Мэри Берри изменила этот рецепт, создав его более простую версию, которая не потребует от вас слишком больших усилий в его приготовлении и позволит насладиться ароматной и супер-фруктовой рождественской выпечкой.
Ингредиенты:
- 350 г цукатов из вишен
- 200 г консервированных кусочков ананаса в натуральном соке
- 350 г сушеных абрикосов (кураги)
- 100 г миндаля, мелко нарезанного
- Тертая цедра двух лимонов
- 350 г изюма
- 250 г муки
- 250 г сахарной пудры
- 250 г размягченного сливочного масла
- 75 г молотого миндаля
- Пять крупных яиц
Для украшения:
- Цельный миндаль
- Цукаты из вишни
Для завершения:
- 100 г сахарной пудры, просеянной
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 160 °C (конвекция 140 °C/газ три). Смажьте маслом круглую форму для торта глубиной 23 см и выстелите дно и бока двойным слоем пергамента.
- Вишню промойте и хорошо обсушите, нарежьте некрупно. Слейте воду с ананаса, тщательно просушите и нарежьте. Нарежьте абрикосы на кусочки размером с изюм.
- Поместите подготовленные фрукты и орехи в большую миску для смешивания с тертой лимонной цедрой и изюмом и перемешайте. Добавьте оставшиеся ингредиенты и хорошо взбивайте в течение одной минуты до получения однородной массы. Выложите смесь в подготовленную форму для торта.
- Выровняйте поверхность и украсьте верх бланшированным целым миндалем и цукатами. Выпекайте в предварительно разогретой духовке около двух часов и 25 минут, до золотисто-коричневого цвета. (Если верх кекса слишком быстро зарумянился, накройте его фольгой). Вставьте шпажку, чтобы проверить — если она выйдет чистой, кекс готов.
- Оставьте остывать в форме около 30 минут, затем выньте и полностью остудите на решетке.
- Смешайте просеянную сахарную пудру с достаточным количеством воды, чтобы получилась жидкая глазурь, и полейте ею верх торта.
Одним из наиболее популярных блюд на Рождество является индейка. у Мэри Берри также есть рецепт вкусной запеченной птицы с хрустящей корочкой.