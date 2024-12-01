Этот кекс готовится очень просто.

Рождественский кекс с фруктами – идеальная выпечка для рождественского сезона, однако для некоторых он может показаться слишком сложным в приготовлении.

Как пишет Express, известный кондитер Мэри Берри изменила этот рецепт, создав его более простую версию, которая не потребует от вас слишком больших усилий в его приготовлении и позволит насладиться ароматной и супер-фруктовой рождественской выпечкой.

Ингредиенты:

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350 г цукатов из вишен

200 г консервированных кусочков ананаса в натуральном соке

350 г сушеных абрикосов (кураги)

100 г миндаля, мелко нарезанного

Тертая цедра двух лимонов

350 г изюма

250 г муки

250 г сахарной пудры

250 г размягченного сливочного масла

75 г молотого миндаля

Пять крупных яиц

Для украшения:

Цельный миндаль

Цукаты из вишни

Для завершения:

100 г сахарной пудры, просеянной

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 160 °C (конвекция 140 °C/газ три). Смажьте маслом круглую форму для торта глубиной 23 см и выстелите дно и бока двойным слоем пергамента. Вишню промойте и хорошо обсушите, нарежьте некрупно. Слейте воду с ананаса, тщательно просушите и нарежьте. Нарежьте абрикосы на кусочки размером с изюм. Поместите подготовленные фрукты и орехи в большую миску для смешивания с тертой лимонной цедрой и изюмом и перемешайте. Добавьте оставшиеся ингредиенты и хорошо взбивайте в течение одной минуты до получения однородной массы. Выложите смесь в подготовленную форму для торта. Выровняйте поверхность и украсьте верх бланшированным целым миндалем и цукатами. Выпекайте в предварительно разогретой духовке около двух часов и 25 минут, до золотисто-коричневого цвета. (Если верх кекса слишком быстро зарумянился, накройте его фольгой). Вставьте шпажку, чтобы проверить — если она выйдет чистой, кекс готов. Оставьте остывать в форме около 30 минут, затем выньте и полностью остудите на решетке. Смешайте просеянную сахарную пудру с достаточным количеством воды, чтобы получилась жидкая глазурь, и полейте ею верх торта.

Одним из наиболее популярных блюд на Рождество является индейка. у Мэри Берри также есть рецепт вкусной запеченной птицы с хрустящей корочкой.

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