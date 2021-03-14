Неудачной, по мнению пользователей сети, мемориальной доской почтили память выдающегося хорового дирижера Светланы Фоминых, лауреата премии имени Т.Г. Шевченко.

В Николаеве разгорелся скандал из-за мемориальной доски хормейстеру Светлане Фоминых, которую торжественно открыли 11 марта.

Гневный пост в Facebook опубликовала Людмила Щетинина.

"Уважаемые николаевцы! Вот так почтили память выдающегося хорового дирижера Светланы Фоминых, лауреата премии имени Т.Г. Шевченко. По моему мнению, это ужас и издевательство над нами и памятью выдающейся гражданки города", - прокомментировала она.

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Пользователи сети поддержали Щетинину, отметив что Фоминых на доске похожа больше на экс-президента Дональда Трампа.

"А я думал, это Дональд Трамп", - написал Sergeus M. Nicolchuk.

"Хотелось бы узнать фамилии людей, которые отвечали за эту безвкусицу! Это издевательство над людьми искусства. Кто автор этого "шедевра", кто принимал заказ? По моему мнению, это стыд", - отметила Оксана Мадараш.

"Еще и на Трампа похожа. Можно ему подарить", - написал Анатолий Марчук.

"Она совсем на себя не похожа", - добавила Любава Запесочная.

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Автор: Денис Прядко