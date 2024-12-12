Wuling Hongguang Mini EV второго поколения стал крупнее предшественника и получил много других улучшений.

Компания Wuling объявила о старте предварительных продаж 5-дверной модификации компактного электрокара Hongguang Mini EV второго поколения. Новинка получила бюджетный ценник и яркий дизайн, сообщает CarNewsChina.

В Wuling обещают разыграть подарки на сумму 10 000 юаней (1400 долларов) среди тех, кто оформит предварительный заказ на авто. Среди призов - пожизненная гарантия на силовую установку и зарядное устройство мощностью 3,5 кВт.

Wuling Hongguang Mini EV второго поколения стал крупнее предшественника. Модель основана на новой платформе Tianyu S и впервые будет предлагаться с 5-дверным кузовом.

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Габариты Wuling Hongguang Mini EV:

длина - 3256 мм;

ширина - 1510 мм;

высота - 1578 мм;

колесная база - 2190 мм.

На авто установлены 13-дюймовые колесные диски с обтекаемыми колпаками, поделились в издании. На выбор предложат три цвета кузова.

Отмечается, что благодаря увеличению габаритов электрокар стал просторнее внутри. Интерьер выполнен в новой цветовой гамме с преимущественно светло-шоколадным оттенком.

Модель второго поколения получила сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. В издании подчеркнули, что у предшественника была только цифровая панель приборов.

Новинка оснащена электромотором мощностью 41 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч.

Силовая установка питается от аккумуляторной батареи емкостью 16,2 кВт·час, которая поставляется компаниями Gotion или Saike Ruipu Power Battery System в зависимости от экземпляра. Заявленный запас хода составляет 205 км на одном заряде.

В издании напомнили, что Wuling является совместным предприятием SAIC и General Motors. Hongguang Mini EV остается одной из самых популярных моделей бренда.

Ожидается, что электромобиль будет запущен в производство в 2025 году. В издании прогнозируют, что стартовая цена составит не более 50 000 юаней (6900 долларов).

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