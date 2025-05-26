Все бы ничего, но это совпадение действительно вызывает мурашки по коже.

Трое известных предсказателей будущего озвучили мрачные пророчества на 2025 год. Все трое утверждают, что на горизонте маячит огромная война, с которой нам придётся столкнуться в течение следующих месяцев, пишет LAD Bible.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Баба Ванга, Нострадамус и гипнотерапевт Николас Ожюла, который якобы предсказал победу Дональда Трампа на выборах 2024 года и пандемию COVID-19, предупреждают, что "великие державы столкнутся", и Великобритания будет втянута в конфликт.

Видео дня

"Когда те, кто с европейских земель, увидят, как Англия поставит трон свой позади. По бокам её будут жестокие войны. Королевство будет отмечено ужасными войнами, враги восстанут как извне, так и изнутри. Великая язва из прошлого вернётся — не будет врага смертельнее под небесами", - заявлял Нострадамус.

Баба Ванга же предсказывала, что конфликт "опустошит" континент и его население. А вот Николас Ожюла пошёл ещё дальше — он полагает, что Третья мировая война начнётся "в середине года".

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам "Новой бабы Ванги", в июле может произойти апокалипсис.

Вас также могут заинтересовать новости: