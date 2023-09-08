Эксперт предостерегает от использования смягчителя для тканей во время стирки.

Эксперт по уборке рассказала, что большинство людей неправильно стирают свои полотенца и поделилась правильным способом. Как пишет Mirror, эксперт по уборке Энн Рассел в своем видео в TikTok рассказала о правильной технике стирки.

"Прежде всего, если вы стираете любую ткань, которая будет использоваться для впитывания воды, будь то полотенце, кухонное полотенце, тряпка для посуды, тряпка для пыли, не используйте кондиционер для белья, так как он предотвратит впитывание воды тканью, и это сделает ваши полотенца гораздо менее эффективными", - говорит она.

Также она отметила, что не обязательно использовать моющее средство для стирки полотенец.

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Эксперт рассказала, что она использует моющее средство при стирке полотенец, только если нужно избавиться от стойких пятен, например, от косметики. В то же время, если полотенца просто использовались некоторое время, она стирает их в обычной воде.

По ее словам, большая часть загрязнения на полотенце смывается простой водой, и если вы используете моющее средство, не стоит использовать его слишком много, так как оно со временем накапливается на полотенцах, что делает их "странными, слегка колючими и немного жесткими".

Энн также отметила, что можно использовать уксус в качестве заменителя смягчителя жесткой воды. Она также рекомендовала использовать соду в качестве альтернативы моющему средству.

Она также дала совет по сушке полотенец, сказав, что время от времени встряхивает полотенца и переворачивает их, утверждая, что "это делает их мягкими", потому что это "раскрывает волокна", чтобы они не становились жесткими.

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