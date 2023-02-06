После каждой стирки полотенца становятся все более неузнаваемы? Узнайте на УНИАН, как сохранить внешний вид ваших полотенец и при стирке в машинке, и руками.

Очень важно сохранять мягкость и свежесть банных полотенец, чтобы избежать раздражения кожи, в том числе в интимных местах. Неправильная стирка сделает их непригодными для пользования. УНИАН рассказывает, можно ли стирать полотенца с вещами и какие режимы сделают их еще более приятными для тела.

Ранее УНИАН писал, как стирать полотенца от въевшейся грязи.

Почему нельзя стирать полотенца с вещами - распространенные ошибки

Стирка полотенец, на самом деле, требует целого мастерства, особенно когда они белые или светлого цвета. Вместе с тем, не всегда понятно, можно ли стирать полотенца с другими вещами, а если да - то с чем стирать полотенца и можно ли стирать полотенца с трусами.

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Всего выделяют три главные ошибки по стирке полотенец:

Стирка с одеждой еще больше загрязнит ваши полотенца. Часто задаетесь вопросом, можно ли стирать полотенца с одеждой? Такое соседство может навредить, если, например, это одежда, в которой вы ходите на улице, или кухонные тряпки. В тесном барабане машинки бактерии легко переходят на полотенца, которыми вы вытираете интимные участки тела. Допускается стирка банных полотенец с нижним бельем.

Часто задаетесь вопросом, можно ли стирать полотенца с одеждой? Такое соседство может навредить, если, например, это одежда, в которой вы ходите на улице, или кухонные тряпки. В тесном барабане машинки бактерии легко переходят на полотенца, которыми вы вытираете интимные участки тела. Допускается стирка банных полотенец с нижним бельем. Уксус сделает ваши полотенца наждачной бумагой . Уже выше обсуждалось, что цель любой стирки полотенец - сохранить их мягкость, но бюджетные ингредиенты вместо полноценного порошка сделают их жесткими, вот почему нельзя при стирке полотенец добавлять уксус.

. Уже выше обсуждалось, что цель любой стирки полотенец - сохранить их мягкость, но бюджетные ингредиенты вместо полноценного порошка сделают их жесткими, вот почему нельзя при стирке полотенец добавлять уксус. Неправильная сушка превратит полотенца в непривлекательные висюльки. Не только чистота, но и внешний вид ваших вещей важен при любой стирке. Многие хозяйки торопятся сразу же повесить полотенце на крючок, но лучше дождаться, пока полотенце высохнет, как и другие ваши вещи. В этом случае, конечно же, больше всего поможет электросушка. Оставлять во влажных и темных местах полотенца после стирки ни в коем случае нельзя - их покроет плесень.

На практике мы допускаем еще больше ошибок, но главное - делать правильные выводы.

Советы, как правильно постирать полотенца - стирка в машинке и руками

Даже опытные пользователи машинок не всегда могут правильно определить, как стирать полотенца, и какой режим выбрать. Прежде чем начинать, внимательно изучите содержание ярлыка на полотенцах. Часто для таких типов вещей указывается деликатная стирка.

Придерживайтесь этой инструкции, как стирать полотенца в машинке автомат:

поместите полотенца в барабан, позаботьтесь о стиральном порошке и кондиционере;

переведите режим стирки (для цветных) полотенец в "хлопок";

выставьте температуру на 30-40 (иногда 60) градусов и скорость отжима на 500 (в отдельных случаях 800) оборотов. Полезная привычка: использовать при стирке полотенцев сетчатые мешочки, тогда они не будут соприкасаться с барабаном и не будут в конечном итоге противно вытягиваться.

Отдельно рассказываем, в каком режиме стирать полотенца махровые. Так как это очень деликатный материал, то с его стиркой вы должны быть особо осторожны. Например, учитывайте, что кристалы стирального порошка застревают между тканями полотенца (значит, его добавляйте по минимуму), а режим с многими оборотами превратят его в тряпку. В таком случае рекомендуют использовать режим при оптимальной температуре в 30-40 градусов.

Многих также интересует, как стирать полотенца руками. Для этого возьмите глубокий таз или используйте ванну. В теплую воду поместите полотенца, предварительно смягчив воду дополнительным моющим средством. Оставьте полотенца отмокать и добавьте соли (она сделает ваши полотенца пушистыми).

После отожмите полотенца и замените воду. Процедуру ради закрепления результата следует повторить еще раз. Потом повесьте полотенца сушиться на свежем воздухе или прогретой сушке.

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