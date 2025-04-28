Одним из самых больших "красных флагов" в отношениях является презрение друг к другу.

Есть много разнообразных причин, почему пары разводятся. Иногда супруги просто отдаляются друг от друга, порой возникают определенные разногласия.

Среди причин развода могут также быть проявления насилия, измена, финансовые вопросы, дети, родственники, нечестность, скука. Все, что создает серьезный конфликт, может спровоцировать раскол, если связь окажется непрочной, пишет Your Tango.

Люди, которые постепенно движутся к разводу, как правило, проявляют 9 типов поведения, говорят специалисты.

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1. Они испытывают презрение друг к другу

Доктор Кортни Уоррен, сертифицированный клинический психолог говорит, что одним из крупнейших "красных флажков" в отношениях является презрение друг к другу. Она часто видит это в парах, которые стали на путь к разводу.

Презрение сигнализирует о, возможно, наиболее проблемных и дисфункциональных аспектах романтических отношений. Это проявляется в поведении человека. К примеру, когда кто-то презирает своего партнера, он будет его унижать, намеренно оскорблять и тому подобное.

2. У них разный подход к воспитанию детей

Когда у супругов разные стили воспитания, это может привести к разводу. К тому же, чувствовать вину за это могут именно дети. Поэтому обсудите, как вы хотите воспитывать детей, прежде чем станете родителями, советует коуч по любви и отношениям, доктор Ава Каделл.

3. Они не подходили друг другу с самого начала

Порой бывает так, что люди просто не подходят друг другу. Возможно, они никогда не садились вместе и не планировали свою жизнь. Возможно, вы очень похожи на своих несчастных родителей.

4. Они перестали веселиться

Люди склонны жениться и уменьшать количество усилий – перестают ходить в спортзал, прекращают устраивать вечера свиданий и тому подобное.

Любовный коуч Эрика Джордан советует продолжать ухаживать за партнером, веселиться с ним, флиртовать и пробовать что-то новое вместе.

5. Они перестали общаться

Плохая коммуникация – это еще один признак того, что пара может развестись. Когда муж или жена перебивает вас в разговоре и не искренне слушает, брак может разрушиться, утверждает коуч по трансформации Марла Мартенсон.

6. Они потеряли близость и связь

Кроме измены, некоторые из самых больших "симптомов" развода связаны с нехваткой близости в супружестве. Коуч по отношениям Рене Скулер говорит, что это происходит из-за того, что муж и жена не уделяют друг другу внимания, которое необходимо для того, чтобы отношения процветали и развивались.

Еще одной большой проблемой, которая приводит к разводу, по ее словам, является недостаток уважения друг к другу. Когда пары перестают вежливо относиться и ценить друг друга, это создает больше проблем, чем вы можете себе представить.

7. Постоянные ссоры или физическое насилие

Частые ссоры и домашнее насилие – одна из распространенных причин, почему пары разводятся. Как говорит основатель Института генетической энергетики Ларри Мишель, частые ссоры свидетельствуют о нехватке уважения, понимания и опасной динамике власти.

Уровень обиды и гнева, которые держатся внутри, в конце концов выходят на поверхность. Когда они становятся внешне агрессивными, это может создать опасную и нестабильную среду для обоих партнеров, а также детей.

8. У них разные взгляды на финансы

Партнеры могут безвозвратно разойтись из-за решения о переезде, разного выбора образа жизни, разногласий по воспитанию детей и других финансовых проблем, объясняет консультант доктор Лиз Зед.

Конфликты по поводу денег приводят к усилению стресса, обиды и, в конце концов, повышают вероятность развода.

9. Они не могут преодолеть презрение

Презрение разрушает связь, которая крепко держит пару вместе. Предсказать разрушение (и возможное спасение) брака часто помогают "Четыре всадника Апокалипсиса" Джона Готтмана. К ним относятся критика, презрение, оборонительность и уклонение.

"Презрение настолько разрушительно, что пары, которые презирают друг друга, чаще страдают от инфекционных заболеваний, чем пары, которые не презирают друг друга. Объект презрения чувствует себя презираемым и никчемным – рецепт для развода. Противоядие заключается в том, чтобы развивать любовь и увлечения", – говорит семейный психотерапевт, специалист по вопросам брака и семьи, специалист по отношениям Ева Ван Пройен.

Что нужно для счастливого брака

Психолог Марк Треверс утверждает, что удачные браки отличает от благополучных не отсутствие трудностей, а готовность столкнуться с жесткой правдой и вместе ее преодолеть.

Специалист отмечает, что ваш партнер не должен быть для вас всем: лучшим другом, болельщиком и единственным источником эмоциональной поддержки и комфорта. Это не его работа. По его словам, удачный брак – это тот, в котором есть взаимоподдержка при сохранении чувства идентичности и эмоциональной независимости.

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