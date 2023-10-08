Одной из наиболее часто упоминаемых проблем при владении электромобилями является зарядная инфраструктура.

Эксперт по двигателям поделился основными проблемами электромобилей, о которых следует знать, прежде чем приобретать их.

Как пишет The Sun, Шари Примак в своем YouTube-канале Car Help Corner рассказал о некоторых ключевых проблемах, сдерживающих владение электромобилями.

"Хотя все больше и больше потребителей проявляют интерес к электрокарам, существует много серьезных опасений по поводу владения электромобилями", - сказал Примак.

Общественные зарядки

Одной из наиболее часто упоминаемых проблем при владении электромобилями является зарядная инфраструктура.

Согласно последним данным Министерства транспорта, в Великобритании более 12 миллионов человек в сельской местности имеют всего 6000 доступных зарядных устройств.

Аналогично, в большинстве муниципалитетов Великобритании нет общественных придорожных зарядных станций для электромобилей, а на больших территориях страны вообще нет доступа к зарядке.

Длительное ожидание своей очереди к пунктам зарядки становилось причиной конфликтов между автомобилистами, в которые приходилось вмешиваться правоохранителям.

Эксперт также отметил тот факт, что сети зарядки не являются единообразными: по всей стране работает множество различных компаний.

Это означает, что водителям приходится искать зарядное устройство, совместимое с их автомобилем, и загружать, казалось бы, бесконечное количество приложений, чтобы иметь возможность использовать все доступные станции.

Непредсказуемый запас хода

"Хотя электромобиль может рекламировать определенный запас хода, реальный запас хода может сильно отличаться. Хорошо известно, что экстремальные погодные условия... могут оказать очень серьезное влияние на дальность пробега". - говорит Примак.

Это приводит к беспокойству водителей о запасе хода, что в сочетании с отсутствием надлежащей инфраструктуры для зарядки только усиливает стресс от вождения и затрудняет планирование поездок.

Деградация аккумулятора и потенциальная поломка

Если вы когда-либо замечали, что время автономной работы вашего телефона сокращается со временем, неудивительно, что то же самое может случиться и с электромобилями. Еще труднее преодолеть беспокойство по поводу дальности езды, когда чем больше вы ездите, тем меньше становится запас хода.

Более того, когда батарея в конечном итоге "умирает", ее замена обходится дорого, и имеется относительно мало специалистов-механиков, обладающих навыками и оборудованием для этого. Это может привести к тому, что вам придется заплатить большие счета за ремонт.

По данным британской автмобильной компании RAC, средний срок службы батареи электромобиля составляет всего около 10 лет, тогда как средний возраст традиционных автомобилей с неисправными двигателями составляет около 14 лет.

По словам Шари, хотя многие дилеры предоставляют длительную гарантию на аккумулятор, если ваша батарея выйдет из строя вне этого периода, это фактически сделает автомобиль "бесполезным".

Обслуживание шин

"Если вы покупаете электромобиль, вы можете подумать, что сэкономите кучу денег на его обслуживании. Одним из предметов технического обслуживания, который, как известно, не служит долго, являются шины. Поскольку электромобили обычно передают большую мощность на колеса, а также они намного тяжелее обычных автомобилей, это приводит к гораздо большему износу шин", - говорит автоэксперт.

Он утверждает, что в этом случае вам придется менять шины в два или три раза чаще, чем на бензиновых или дизельных моделях.

Это также может быть дорогостоящим, поскольку шины для электромобилей должны выдерживать большую нагрузку и поэтому часто стоят дороже, в то время как некоторые производители, такие как Tesla, рекомендуют устанавливать на свои автомобили только специально изготовленные шины.

Стоимость ремонта

Что касается предыдущих проблем, ремонт и обслуживание электромобилей могут быть чрезвычайно дорогими. Во многом это связано с необходимостью в специальных комплектах, запчастях и знаниях, которыми не обладают большинство автосервисов.

Это может даже способствовать давно ожидаемому прекращению реставрации автомобилей своими руками, поскольку технология электромобилей становится слишком сложной, чтобы большинство специалистов могли справиться с ней дома.

Более того, поскольку электромобили находятся в обращении не так уж и долго, данных об их надежности через 10 или 20 лет относительно мало. Это может означать, что в предстоящие годы вырастут огромные непредвиденные счета за ремонт.

Стоимость страховки

Высокие затраты на ремонт также означают высокие затраты на страховку, особенно на моделях более высокого класса. В сочетании с неопределенным риском, связанным с такими функциями, как автопилот и автопарковка, потенциальная стоимость аварии может привести к заоблачным суммам ваших страховых взносов.

Риск пожара также является дорогостоящим фактором: только в этом месяце две крупные компании отозвали несколько популярных электромобилей из-за этих опасений.

Цена перепродажи

Рынок электромобилей также связан со следующей серьезной проблемой - падением их стоимости при перепродаже.

Если окажется, что вы действительно хотите избавиться от своего электромобиля из-за любой из упомянутых проблем, то вы, вероятно, получите гораздо меньше, чем заплатили за него.

Быстро развивающиеся технологии и опасения по поводу долгосрочной надежности привели к падению цен на подержанные модели.

Первоначальные затраты

"Это действительно ни для кого не секрет. Хорошо известно, что большинство электромобилей очень дороги", - отмечает Примак.

Электрокары стоят дороже, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания. А потенциальная отмена в ближайшие несколько лет многих льгот, связанных с электромобилями, таких как освобождение от дорожного налога, также может вывести владение "электричками" за рамки бюджета для большинства автомобилистов.

Другие новости об электромобилях

Как сообщал УНИАН, ранее автомобильный эксперт Мэт Уотсон из Carwow заявил, что электромобили даже близко не сравнятся с дизельными машинами. Вместе с тем он отмечает, что у электромобилей есть много положительных моментов, и их нельзя игнорировать.

Другой механик, Скотти Килмер, считает, что электромобили стоят дороже, служат не так долго и на самом деле - не лучшая альтернатива для окружающей среды, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Эксперт считает, что электромобили гораздо менее надежны и эффективны, чем их традиционные аналоги.

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