Следователи пытались вручить экс-нардепу подозрение, пишут в соцсетях.

Бизнесмен и бывший народный депутат Геннадий Балашов пришел на допрос в правоохранительные органы в костюме Бэтмена.

Видео в соцсети распространил сам экс-нардеп.

Балашов в одежде и маске Бэтмена заявил, что прибыл в Печерское райотделение "спасать город от коррупции", обвинив прокурора и следователя в том, что те "натягивают сову на глобус".

На видео с Балашовым также появляется Женщина-кошка.

"Конфликт с крупными червями продолжается", – обратился он к представителю налоговой милиции на выходе из управления.

На оскорбления со стороны экс-нардепа ни следователь, ни налоговик никак не реагировали.

Этому предшествовал побег Балашова от правоохранителей, которые пытались вручить ему подозрение. Видео сняли очевидцы происшествия и выложили 4 августа в сеть.

Бизнесмен пытался обмануть следователя и удрал из помещения, ударив правоохранителя дверью. Погоня длилась считанные минуты, после чего экс-нардеп сел в автомобиль и отправился в неизвестном направлении.

5 августа появилось детальное видео, как Балашова еще раз остановили следователи, чтобы объявить ему подозрение. Чтобы экс-нардеп не сбежал, как в прошлый раз, представитель правоохранительных органов перегородил собой выезд автомобиля Балашова и начал зачитывать текст сообщения. В ответ нарвался на ругань: "Вот же ты п*дюк. Я таких пи*арасов 23-летних, бл*ть... Идешь ты на*уй".

В чем его подозревают

Балашову инкриминируют умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия. Речь идет о строительстве многоэтажки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, охраняемого ЮНЕСКО.

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Автор: Иван Бойко