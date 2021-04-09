Геннадий Балашов

Партия «Братство» добилась закрытия авторской программы Геннадия Балашова на «4 канале».

Об этом сообщила сама партия на своей странице Фейсбук со ссылкой на совладельца телеканала Дмитрия Добродомова.

«Братство» призывает и другие каналы прекратить сотрудничество с Балашовым.

«Совладелец телеканала Дмитрий Добродомов сообщил о закрытии авторской программы «Взгляд Балашова». Отныне либертарианец потерял еще один канал распространения пророссийских империалистических идей под прикрытием «налоговой свободы». Кремлевским проституткам не место в Украине, поэтому советуем Геннадию запустить собственную авторскую программу вместе со Скабеевой на «Раисся 1», - заявляет партия. Также «Братство» напомнило о призывах Балашова «бить украиноязычных камнями в голову»

«Спасибо Дмитрию Добродомову за позицию и всем остальным, кто присоединился к финансовой блокаде Балашова. Позиция господина Дмитрия и «4 канала» должна быть примером для других медиа, которые сотрудничают с Балашовым, в частности Politeka, которые регулярно приглашают его на эфиры в Youtube», - пишет «Братство». 

Напомним, что Геннадий Балашов, лидер партии 5.10, в эфире телеканала «НАШ» так прокомментировал нормы закона о государственном языке:  «Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить? Таких людей нужно бить палкой, вести себя агрессивно, каменюкой в голову бросить”.

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Автор: Иван Бойко