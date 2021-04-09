Партия «Братство» добилась закрытия авторской программы Геннадия Балашова на «4 канале».

Об этом сообщила сама партия на своей странице Фейсбук со ссылкой на совладельца телеканала Дмитрия Добродомова.

«Братство» призывает и другие каналы прекратить сотрудничество с Балашовым.

«Совладелец телеканала Дмитрий Добродомов сообщил о закрытии авторской программы «Взгляд Балашова». Отныне либертарианец потерял еще один канал распространения пророссийских империалистических идей под прикрытием «налоговой свободы». Кремлевским проституткам не место в Украине, поэтому советуем Геннадию запустить собственную авторскую программу вместе со Скабеевой на «Раисся 1», - заявляет партия. Также «Братство» напомнило о призывах Балашова «бить украиноязычных камнями в голову»

«Спасибо Дмитрию Добродомову за позицию и всем остальным, кто присоединился к финансовой блокаде Балашова. Позиция господина Дмитрия и «4 канала» должна быть примером для других медиа, которые сотрудничают с Балашовым, в частности Politeka, которые регулярно приглашают его на эфиры в Youtube», - пишет «Братство».

Напомним, что Геннадий Балашов, лидер партии 5.10, в эфире телеканала «НАШ» так прокомментировал нормы закона о государственном языке: «Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить? Таких людей нужно бить палкой, вести себя агрессивно, каменюкой в голову бросить”.