Они могут стоить дороже, чем их владельцы рассчитывали.

Два популярных автомобильных ютубера Адам Моррис и Джим Халл поделились, по их мнению, списком ненадежных моделей подержанных авто, которых следует избегать. Так, эксперты призвали не покупать три популярных подержанных хэтчбека, утверждая, что они могут стоить дороже, чем их владельцы рассчитывали, пишет Express.

В одном из своих последних видео два австралийских водителя рассказывают о подержанных автомобилях, которых следует избегать, начиная с Vauxhall Astra (Opel Astra), который продается на локальных рынках как Holden.

Эксперты советуют "не подходить к Astra". Особенно к любой модели 1998-2009 годов выпуска. К старым моделям становится все труднее найти запчасти, поэтому их очень трудно ремонтировать.

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Хотя последние версии Astra были широко расхвалены, Джим и Адам отметили, что четвертое и пятое поколение далеки от идеала. Кроме устаревшего внешнего вида, некоторые владельцы Astra страдали от неисправностей в электронике, таких как панель приборов, которая давала ложные показания, и проблемы со сцеплением.

Далее эксперты также рекомендуют водителям держаться подальше от Ford EcoSport или любой модели, собранной между 2011 и 2018 годами с двигателем EcoBoost, из-за их плохой репутации в отношении надежности.

"Этот двигатель был признан "двигателем года" в какой-то глупой категории, а затем стал одним из худших двигателей всех времен. Это просто полная чушь. Пока мы говорим о Ford, вообще избегайте всего, что имеет двигатель EcoBoost или коробку передач PowerShift", – отметил Джим Халл.

В то же время Адам Моррис предложил автомобилистам, желающим приобрести подержанный автомобиль с элементами роскоши, не останавливать свой выбор на Chrysler 300C, раскритиковав низкое качество сборки.

"Сборки у них – это просто абсолютная шутка. Не только механически, но и внутренняя отделка, внешняя отделка. Да, не покупайте 300C", – подчеркнул автомобилист.

Интересные автомобильные новости

Популярный механик выступил с новым предупреждением об одной особенности современных автомобилей, которая может сильно ударить по кошельку водителей. Скотти Килмер, который имеет большое количество поклонников, забил тревогу по поводу систем заправки топлива без крышки. Эта инновационная функция, предназначенная для предотвращения неправильной подачи топлива благодаря правильной установке форсунки, позволяет автомобилистам заправляться, не отвинчивая крышки, экономя время и снижая воздействие вредных паров.

Известный механик Скотти Килмер также рассказал об одном из лучших подержанных автомобилей, которые водители могут приобрести, не потратив при этом все деньги мира. Виг советует обратить свое внимание на Toyota Yaris японского производства.

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