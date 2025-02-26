На весь процесс приготовления понадобится около 35 минут.

Гранола - это быстрый и простой вариант завтрака или перекуса, который обеспечит организм энергией. Самостоятельное приготовление этого блюда позволяет регулировать количество сахара и подбирать любимые ингредиенты, делая его еще вкуснее.

BBC Good Food публикует простой рецепт домашней гранолы, обещая, что энергетический завтрак, обогащенный полезными для сердца овсяными хлопьями, семечками, орехами и ягодами, непременно подарит вам хорошее самочувствие.

Для 15 порций надо подготовить две столовые ложки растительного масла, 125 мл кленового сиропа, две ложки меда, одну чайную ложку ванильного экстракта, 300 граммов овсяных хлопьев, 50 граммов семян подсолнечника, четыре столовые ложки семян кунжута, 50 граммов тыквенных семечек, 100 граммов миндаля в хлопьях, 100 граммов сушеных ягод и 50 граммов кокосовой стружки.

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Разогрейте духовку до 150°C. Смешайте масло, кленовый сироп, мед и ваниль в большой миске. Затем добавьте остальные ингредиенты, кроме сухофруктов и кокосовой стружки, и хорошо перемешайте все это.

Выложите гранолу на два противня и равномерно распределите. Выпекайте 15 минут, затем добавьте кокосовую стружку и сухофрукты и выпекайте еще 10-15. Готово! Гранолу можно хранить в герметичном контейнере до месяца.

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