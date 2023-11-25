Это блюдо освободит вас от необходимости мыть кучу посуды после готовки.

Полноценный завтрак для всей семьи можно приготовить всего на одной сковороде. Это доказывает рецепт легендарного телевизионного шеф-повара Джейми Оливера.

Он поделился рецептом, который отлично подходит для воскресенья, ведь благодаря тому, что готовка происходит всего на одной сковороде,отпадает необходимость перемывать гору посуды.

Итак, по воскресеньям нужно расслабиться, а что еще нужно с тарелкой сосисок, бекона и яиц? Легкое блюдо будет готово через 25 минут, и сразу после этого вы сможете вернуться к ленивому времяпрепровождению на диване.

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Джейми поделился рецептом на своем YouTube-канале и объяснил: "Этот рецепт полностью основан на принципе приготовления завтрака на одной сковороде. Это блюдо рассчитано на трех счастливчиков, но количество легко изменить. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, просто измените размер сковороды. Это еда чемпионов".

Завтрак на сковороде от Джейми Оливера

Ингредиенты

Три ломтика копченого бекона.

Четыре сосиски.

Оливковое масло для жарки.

160 г спелых помидоров.

Четыре больших яйца.

Три ломтика хлеба.

Способ приготовления

Поставьте большую сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и налейте 1/2 столовой ложки оливкового масла.

Поместите бекон и сосиски на сковороду и жарьте 10-12 минут, время от времени переворачивая. За это время бекон должен стать золотистого цвета, а сосиски прожариться.

Когда они приготовятся, достаньте их из сковороды, но оставьте масло и жир на сковороде.

Убавьте огонь до минимума, затем разрежьте помидоры пополам или на четвертинки и поместите их на сковороду на несколько минут, чтобы обжарить.

Вбейте яйца. Пока они жарятся, нарежьте бекон и сосиски и верните их на сковороду. Убедитесь, что они расположены равномерно, чтобы каждый получил щедрую и равномерную порцию.

Приправьте щепоткой черного перца и накройте сковороду крышкой, пока яйца не приготовятся до желаемой степени. Во время приготовления поджарьте хлеб в тостере.

Готовое блюдо выложите каждому на тарелку и не забудьте добавить тост. Наслаждайтесь.

Может попробуете приготовить это блюдо уже в ближайшее воскресенье?

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