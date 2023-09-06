Среди этих правил - не следить за моделями противоположного пола в Instagram, не посещать стриптиз-клубы, не смотреть порно и знать пароли к телефонам друг друга.

Девушка, встречаясь со своим парнем шесть лет, решила поделиться списком из десяти "противоречивых" правил, которые позволяют им обеспечить счастливые и длительные отношения.

Как пишет Dailymail, Гия Алдисерт из Лос-Анджелеса поделилась своим списком в интернете и вызвала дискуссию между теми, кто считал правила "разумными", и теми, кто считал их "слишком строгими".

Девушка несколько раз подчеркивала, что она и ее парень доверяют друг другу и им "нечего скрывать". Однако некоторые из ее правил несколько противоречат этому утверждению.

Видео дня

Итак, 10 правил выглядят так:

У обоих всегда включено определение местоположения телефона

Оба знают телефонные пароли друг друга

Гия отметила, что они оба чувствуют себя намного комфортнее, зная местонахождение друг друга на случай, если с кем-то что-то случится. Кроме того, она добавила, что "удобно" знать, где ее парень, особенно если они собираются где-то после работы.

Оба могут ходить в ночные клубы

Однако запрещено посещать стриптиз-клубы

Девушка отметила, что не понимает, зачем парень с девушкой могут ходить в такие места, где танцуют куча обнаженных женщин и "случаются и более непристойные вещи".

Также запрещено смотреть порно

"Честно говоря, я считаю, что это действительно токсично для вашего ума, дает вам нереалистичные стандарты и вызывает супер-привыкание", - сказала девушка.

Разрешены поездки "только для девушек" и "только для парней"

Им разрешено путешествовать с друзьями одного пола, так как важно поддерживать дружбу и собственную независимость.

Когда дело доходит до социальных сетей, существуют также строгие правила.

Не ставить лайки сексуальным постам в Instagram

Девушка считает, что такие лайки будут демонстрировать всем, что твой партнер тебя не уважает.

Не подписываться на моделей противоположного пола в Instagram

Гия считает, что "следить за случайным человеком, который тебя привлекает" - неприемлемо.

У обоих могут быть друзья противоположного пола, но они не могут быть лучшими друзьями

"Мы лучшие друзья друг для друга, поэтому мы должны быть приоритетами друг для друга", - сказала она.

Они не поженятся, пока оба не станут финансово свободными

"Я все еще учусь в колледже, мне нужно быть финансово свободной, прежде чем мы поженимся. Мало того, что мы чрезвычайно молоды, еще и свадьбы очень дорогие", - сказала она.

Видео с правилами вызвало бурные дебаты. Некоторые считают эти правила идеальными для зрелых и здоровых отношений. В то же время другие считали, что здесь слишком много контроля и указывали на то, что странно иметь столько правил, если, по словам девушки, она и ее партнер полностью доверяют друг другу.

В то же время у этой пары никогда не возникнет такой ситуации как в истории, где женщина не отпустила мужчину на мальчишник, потому что "не доверяет его друзьям". В то же время сама планирует поездку на вечеринку со стриптизерами и не скрывает этого.

Вас также могут заинтересовать новости: