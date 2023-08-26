Мужчина не понимает, почему супруга так несправедлива.

Двойные стандарты - извечная проблема, которая нередко становится причиной ссор в отношениях. Примером такой ситуации на Reddit поделился мужчина, который был ошарашен поступком своей жены.

Так, он хотел отправиться на мальчишник - вечеринку в честь женитьбы его лучшего друга. Мужчина отметил, что станет свидетелем на свадьбе, это событие очень ответственное. И перед торжеством он хотел бы провести время вместе с другом и всеми товарищами, поэтому они хотят отправиться в ночной клуб. Однако жена запретила ему веселиться на мальчишнике.

Свое решение женщина объяснила тем, что не доверяет друзьям своего супруга. Она заявила, что могла бы пойти на праздник вместе с ним, но не может из-за работы. Поэтому на мальчишник не пойдет никто.

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"Это не 21-летние парни из студенческого общества, пьющие пиво и ищущие приключения. Они отцы, с женами и детьми. Мы собираемся хорошо провести время, и я никогда не делал ничего такого, что заставило бы ее подумать, что я захочу переспать с какой-нибудь девчонкой на мальчишнике", - пожаловался мужчина.

Но больше всего автора истории возмутило то, что жена не отпускает его на "приличный" мальчишник, а сама планирует поездку на вечеринку со стриптизерами. При этом она не скрывает, что едет туда с малознакомыми людьми.

"Я слишком остро реагирую? Я шафер на его свадьбе, и она не хочет, чтобы я пошел, потому что не может пойти, она работает. Но она планирует ехать на девичник в стиле русалок с настоящими стриптизерами-мужчинами... Это кажется двойными стандартами", - отметил мужчина.

Реакция сети

Комментаторы пришли в ярость от рассказа пользователя. Они отметили, что женщина поступает нечестно. При этом многие заметили, что жена ловко поставила супруга "под каблук". Юзеры пишут:

"В большинстве случаев, если человек не доверяет своему партнеру, это происходит потому, что подлец сам ему изменяет или планирует это сделать"

"Ты заслуживаешь того, чтобы провести время с другом. Если она так мало тебе доверяет, то это говорит о более серьезных проблемах с ней или вашим браком"

"Я всегда ненавидел фразу "Я не доверяю твоим друзьям". Неважно, доверяете ли вы друзьям. Вопрос в том, доверяете ли вы мужу?".

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