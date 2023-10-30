Рассказываем, что означает родинка в глазу или в других местах.

Наши предки издревле интересовались каждой родинкой на теле - считалось, что такие метки появляются не просто так, и способны рассказать об уникальных способностях человека и о его предназначении. В некоторых случаях с помощью них можно даже узнать свою судьбу - УНИАН выяснил, какие - счастливые родинки, а какие - к беде.

Что означает родинка на ладони или в другом месте - смотрим по цвету

Эзотерики рекомендуют толковать значение родинок, отталкиваясь от их цвета и размера. Считается, что чем больше родинка - тем серьезнее отпечаток она оставляет на жизни человека. Также важен и цвет:

красная родинка - к серьезным переменам;

- к серьезным переменам; черная родинка - к опасностям и неудачам;

- к опасностям и неудачам; коричневая родинка - к благополучным событиям.

Физиогномисты говорят, что для более детального анализа необходимо обращать внимание и на форму родинки. К примеру, положительное значение имеют только пятнышки, напоминающие круг. Квадратная родинка сулит человеку серьезные испытания в жизни, а треугольная имеет нейтральный оттенок. Если такой знак появился на теле недавно, значит, нужно учитывать общий оттенок жизни - тогда можно понять, о чем предупреждают вас.

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Что означает родинка на груди

Родинка на левой груди предупреждает об опасностях, которые вам принесет человек из окружения. Вы пострадаете от своей доверчивости и наивности, поэтому столкнетесь с предательством. Велики риски начать "токсичные" отношения, в которых вы будете жертвой. Родинка на правой груди говорит о необходимости взять контроль над своей жизнью в свои руки, ни на кого не рассчитывать, кроме себя. Вскоре жизнь заставит стать более ответственным человеком, перестать жаловаться и начать действовать.

Что означает родинка под глазом

Такой знак на Востоке (в Японии, Корее и Китае) считается неудачным. Особенно ужасно - родинка в глазу. Человек с такой меткой будет страдать всю жизнь, он с самого рождения обречен на тяжелую жизнь. Также нелегким окажется путь и личной жизни, причем, чем крупнее родинка, тем ниже шансы построить счастливую семью.

Что означает родинка на губе

Родинки около рта - знак женственности, хозяйственности и домовитости. Обладательница подобного знака будет хорошей женой и матерью, получит счастливый брак и крепкую семью. Счастливые родинки всегда располагаются справа, а вот метка слева говорит о том, что желание заботиться о ком-либо останется нереализованным.

Что означает родинка на левой ладони или указательном пальце

Родинка на левой ладони - предупреждение о том, что у человека по роду может быть какое-то заболевание или другая беда. К примеру, ваши предки могли передать кармические "долги", которые вам придется отрабатывать. Родинка на указательном пальце - знак жесткости и природных задатков лидера, нередко люди с таким знаком занимают руководящие должности. Как правило, это хорошая подсказка - человек может в жизни добиться невероятных высот, если усмирит внутри себя эгоизм, высокомерие и нетерпимость к другим людям.

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