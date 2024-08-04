Секрет крепких отношений: эти 7 фраз говорят только сильные партнеры

Психотерапевт утверждает, что эти фразы являются основой устойчивости отношений.

Некоторые пары выглядят настолько счастливыми, что возникает вопрос, в чем их секрет. Спойлер: общение является ключевым. Слова и фразы людей в отношениях не просто отражают их устойчивость, а являются ее основой.

Об этом утверждает психотерапевт, клинический социальный работник и преподаватель Северо-восточного университета, передает CNBC.

Если вы и ваш партнер регулярно используете эти фразы, это признак того, что вы уже психически сильная пара. А если вы еще этого не делаете, то стоит начать.

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1. "Помоги мне понять тебя"

Психически сильные личности стремятся понять точки зрения других людей. Вместо того, чтобы вмешиваться и делиться собственным мнением, они сначала сосредотачиваются на том, чтобы узнать больше о точке зрения своего партнера.

Они могут сказать: "Помоги мне понять, почему ты разочарован" или "Помоги мне понять, что я мог бы сделать по-другому в следующий раз".

2. "Я ценю тебя".

Партнерам легко воспринимать друг друга как должное. С годами эта утренняя чашка кофе, которая всегда ждет вас, или холодильник, наполненный вашими любимыми продуктами, могут казаться ожидаемыми, а не особенными.

Сказать "Я ценю тебя" и дать небольшие знаки благодарности, такие как записка или цветы, может значительно помочь сохранить отношения.

3. "Я собираюсь сказать тебе то, что может быть неприятно услышать"

В любых отношениях есть проблемы, которые нужно решать. Игнорировать эти проблемы - даже если это прикрывается тем, что вы не хотите расстраивать своего партнёра - нездорово.

Как бы ни было обидно сказать что-то вроде: "Я не рассказывал тебе всю историю раньше, но вот она" или "Мне было некомфортно, когда ты рассказал своей матери о нашей личной тайне", эти жесткие и иногда неуклюжие разговоры позволят вашим отношениям процветать.

4. "Как я могу помочь прямо сейчас?"

Это нормально - хотеть дать совет или решить проблему своему партнеру. Но это может быть не то, что им нужно. Вместо этого они могут предпочесть, чтобы вы просто выслушали или оказали определенную эмоциональную поддержку.

Постановка этого вопроса показывает, что вы хотите работать со своим партнером, а не берете на себя верх и не указываете ему, что делать.

5. "Мне жаль, что ты сыграл такую роль в этой ситуации"

Взять на себя ответственность за роль, которую вы играете в ситуации - даже если вы считаете, что ваш партнер несет большую ответственность - это важно для совместного развития.

Когда вы берете ответственность за свою долю, вы увеличиваете шансы, что ваш партнер также возьмет ответственность за свою. Тогда вы оба сможете потратить свою энергию на разработку решения, а не застревать, споря о том, кто вызвал проблему.

6. "Я понимаю, почему ты так себя чувствуешь".

Вы не должны чувствовать то же, что чувствует ваш партнер, чтобы понять его эмоции. Даже если вы не разделяете его беспокойство по поводу предстоящего переезда или разочарование по поводу визита большой семьи, вы можете проявить сочувствие.

Это означает, что им не нужно тратить время на оправдание своих эмоций - и вам не нужно тратить энергию, пытаясь убедить их чувствовать себя иначе.

7. "Давай найдем решение"

Независимо от того, боретесь ли вы с финансовой проблемой или заботой об уходе за ребенком, психически сильные пары решают проблемы вместе.

Хотя некоторые проблемы, в конце концов, находятся в руках вашего партнера, например проблемы на работе, предложение находить решение вместе показывает, что вы инвестировали в то, чтобы помочь ему принять наилучшее для себя решение.

Психически сильные пары сотрудничают, чтобы выяснить, что им подходит, путем мозгового штурма творческих идей, исследования новых вариантов или взвешивания плюсов и минусов стратегии.

Напомним, ранее мы писали о том, что поможет сохранить вашу пару. Психологи назвали 5 простых способов улучшить отношения.

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