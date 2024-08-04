Каждый нуждается в устойчивости в какой-то момент своей жизни.

Возможно, вам придется оправиться после тяжелого разрыва, научиться, казалось бы, невозможному навыку на работе или восстановиться после операции. Независимо от формы, несчастье требует умственной устойчивости и самоуспокоения, чтобы успешно его преодолеть, пишет Make It.

Отмечается, что некоторые люди отличаются врожденной устойчивостью. Другим, возможно, понадобится отработать навыки мягкости. Вот три фразы, которые психически устойчивые люди никогда не употребляют.

"Я не могу с этим справиться"

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Для многих людей выход из сложных, стрессовых или неловких ситуаций заключается в том, чтобы не решать их вообще. Они поддаются своей реакции "дерись или убегай", что может заставить их защищаться или говорить себе: "Я не могу с этим справиться".

Психически устойчивые люди придерживаются другого подхода, по словам Джейсона Шэна, старшего тренера из Бруклина, штат Нью-Йорк. Вместо того, чтобы закрываться или убегать от своих проблем, они полагаются на поддержку своего сообщества, которую он называет "ухаживай и дружи".

"Даже если вы инстинктивно впадаете в прилив адреналина и кортизола от "борьбы или бегства" во время стрессового периода, вы все равно можете предпринять сознательные шаги, чтобы воспользоваться преимуществами "ухаживай и дружи", - говорит Шен.

"Я - жертва"

Некоторые трудности могут заставить вас чувствовать себя беспомощными. Скорее всего, это не так. Поддавшись менталитету жертвы в эти моменты, ваши проблемы могут показаться большими и подтолкнуть вас к волне неуверенности в себе или жалости к себе.

Вместо этого используйте такие фразы, как "Я не позволю себе стать жертвой" или "Я смогу пройти через это", чтобы приобрести силу и самоопределение, необходимые для преодоления обстоятельств, рекомендует психолог Кортни Уоррен.

"Эмоциональная устойчивость связана с твердостью и психической устойчивостью. Есть понимание того, что мы должны быть сильными и преодолевать трудности, не позволяя им сломать нас. Быть устойчивым означает, что когда вы чувствуете боль от плохого обращения, вы меняете свою точку зрения с "Я жертва и бессильна помочь себе" на "Как я могу преодолеть это", говорит психолог Джессика Джексон.

"Да", когда ты этого не хочешь

Если вы постоянно берете на себя дополнительную работу или говорите "да" на просьбы, которые не можете выполнить, вы можете сделать что-то простое: остановитесь.

По словам психолога Джессики Джексон, если говорить "да" всему, вы можете казаться нетерпеливыми и доступными для окружающих, это также может вызвать выгорание, стресс и способствовать негативным эмоциям.

"Устойчивость часто путают с независимостью. ... Если у вас, например, есть планы поужинать с другом, но вам нужно остаться дома и отдохнуть, вы не должны чувствовать себя плохо из-за перепланирования - или если вам нужна дополнительная поддержка на работе, потому что ваш мозг рассеян, попросите менеджера или товарища по команде помочь", - добавил Джексон.

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