Он также раскрыл значение известных фразеологизмов с этим словом.

Украинский языковед Александр Авраменко объяснил значение колоритного слова "манівець", с которым могут возникнуть проблемы у тех, кто только начинает изучать язык.

В эфире "Сніданку з 1+1" известный учитель отметил, что обычно это слово употребляют во множественном числе. "Манівці - это не прямой, а кружной, обходной путь. То есть можно идти куда-то напрямик, а можно окольными путями", - пояснил он.

Авраменко также предложил несколько фразеологизмов, которые могут обогатить ваш словарный запас:

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"говорити манівцями" - говорить намеками, не прямо;

"іти манівцями" или "збитися на манівці" - неправильно действовать, сойти с правильной дороги.

Другие языковые советы от известного учителя:

Александр Авраменко является учителем, исследователем и популяризатором украинского языка. В 2017 году он получил государственную награду "Заслуженный работник образования Украины".

Он не только указывает на распространенные ошибки, которые допускают в украинском языке, но и дает полезные советы. Например, ранее он рассказал о слове-паразите, которое употребляют, несмотря на то, что его не существует в украинском языке.

Авраменко объяснял, какое украинское соответствие можно использовать вместо русского слова "изощряться", а также объяснял, почему говорить "в области живота" нельзя.

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