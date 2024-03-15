Украинский языковед Александр Авраменко объяснил значение колоритного слова "манівець", с которым могут возникнуть проблемы у тех, кто только начинает изучать язык.
В эфире "Сніданку з 1+1" известный учитель отметил, что обычно это слово употребляют во множественном числе. "Манівці - это не прямой, а кружной, обходной путь. То есть можно идти куда-то напрямик, а можно окольными путями", - пояснил он.
Авраменко также предложил несколько фразеологизмов, которые могут обогатить ваш словарный запас:
- "говорити манівцями" - говорить намеками, не прямо;
- "іти манівцями" или "збитися на манівці" - неправильно действовать, сойти с правильной дороги.
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Александр Авраменко является учителем, исследователем и популяризатором украинского языка. В 2017 году он получил государственную награду "Заслуженный работник образования Украины".
Он не только указывает на распространенные ошибки, которые допускают в украинском языке, но и дает полезные советы. Например, ранее он рассказал о слове-паразите, которое употребляют, несмотря на то, что его не существует в украинском языке.
Авраменко объяснял, какое украинское соответствие можно использовать вместо русского слова "изощряться", а также объяснял, почему говорить "в области живота" нельзя.