Лучше больше сделать, чем было обещано, а не наоборот, отметили эксперты.

Многие люди интересуются, как правильно жить в этом мире, и что не делать, чтобы не потерять уважение окружающих.

Есть восемь способов поведения, которые могут мгновенно заставить людей потерять к вам уважение, пишет HackSpirit, ссылаясь на данные психологов. По их сведениям, первый из них - давать большие обещания, а потом их не выполнять. Это может подорвать и репутацию, и доверие. Лучше меньше пообещать, но больше сделать, чем наоборот.

Второй поступок, из-за которого возможна потеря уважения, - пренебрежительное отношение к мнению человека, который рядом. Потерять уважение может и тот человек, который постоянно транслирует негатив. Еще уважения могут не заслуживать личности, которые чрезмерно себя рекламируют, поскольку они выглядят неуверенными в себе и нуждающимися.

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Кроме того, считается, что на уважение могут не рассчитывать личности, неспособные сопереживать, и те, которые постоянно разводят сплетни. Также мгновенно потерять уважение может тот человек, который не хочет нести ответственность за свои поступки. По мнению экспертов, уважение со стороны окружающих можно потерять, если не уважать личные границы других.

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Ранее УНИАН узнал, как определить, что какой-то человек еще эмоционально незрелый. По сведениям психологов, незрелые личности могут "выпалить" ряд фраз, в том числе "я такая" и "мне все равно".

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