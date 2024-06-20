Есть фраза, которую незрелые личности могут использовать как защитный механизм, узнали журналисты.

Некоторые люди хотят узнать, как правильно жить в этом мире, и определить по определенным фразам эмоционально незрелых людей.

Таких личностей могут выдать некоторые фразы, которые они могут "выпалить", не осознавая их влияния, сообщает HackSpirit. По сведениям издания, незрелые люди могут сказать о человеке следующее: "Ты слишком чувствителен". Им свойственны такие фразы, поскольку они не способны искренне сопереживать.

Незрелая личность еще может сказать такие фразы:

"Я такой" - этой фразой, по сути, такие люди признают, что не хотят брать ответственность за то, как их действия влияют на тех, кто рядом;

"Мне все равно" - поскольку незрелые люди не могут здоровым способом выражать свои эмоции, то могут использовать такую фразу как защитный механизм;

"Что угодно" - это пренебрежительная фраза, которая свидетельствует об эмоциональном отключении;

"Я всегда жертва" - эти люди не хотят признавать собственную вину, признавать свои ошибки, поэтому всегда ищут виновных;

"Это ничего страшного" - этой фразой они преуменьшают чьи-то переживания или чувства.

Кроме того, незрелые личности могут использовать фразы, которые начинаются на "ты никогда..." или "ты всегда...". Такими словами они будто нападают на других и заставляют их защищаться.

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