Бег может снизить смертность и увеличить продолжительность жизни, однако стоит быть осторожными, чтобы не травмироваться.

Бег является одним из способов поддерживать физическую активность, к тому же это бесплатно и можно делать в любое время. Хотя каждый день бегать может быть сложно, стоит поставить себе достижимую дистанцию, которую вы сможете преодолевать ежедневно. Как пишет Parade, такой дистанцией может стать одна миля (примерно 1,6 километра). Эксперты объясняют, что произойдет с вашим телом, если вы будете пробегать милю каждый день, и хорошая ли это вообще идея.

В общем, даже бег на короткие дистанции может иметь значительные преимущества. По данным 15-летнего исследования с участием более 55 тысяч взрослых американцев, пять-десять минут ежедневного бега в медленном темпе могут снизить смертность от всех причин и увеличить продолжительность жизни.

Хотя некоторые исследования показывают, что бег может увеличить риск сердечного приступа, но эти исследования сосредоточены на длинных дистанциях, таких как марафоны. В общем, регулярные пробежки (например, мили) могут помочь сердцу и принести другие преимущества для здоровья.

Видео дня

Бег также помогает вашим мышцам оставаться активными и улучшает кровообращение в вашем теле, и это особенно полезно для людей, которые проводят большую часть своего дня, сидя за рабочим столом.

Однако преимущества регулярного пробега мили не только физические. Эксперты отмечают, что бег снимает стресс и беспокойство и может улучшить ясность и концентрацию ума.

Какие есть риски от бега?

Что касается рисков пробега мили в день, то, как и любое упражнение, бег может привести к травмам, если вы напрягаетесь слишком сильно. Однако правильная растяжка перед началом бега поможет снизить их риск.

Медленный старт также помогает. Сначала стоит пройти милю, советуют эксперты, а затем начните пробегать часть дистанции, постепенно увеличивая отрезок.

Единственный элемент снаряжения, который вам нужен для бега, - это обувь, поэтому приобретите хорошую пару. Носить высококачественные кроссовки для бега и часто их менять обязательно. Как отмечают эксперты, если вы пробегаете милю в день, обувь следует менять по крайней мере каждые шесть месяцев.

Кроме того, любой, кто имеет проблемы с сердцем или легкими, должен проконсультироваться с врачом, прежде чем начать бегать, ведь бег влияет на сердечно-сосудистую систему и легкие таким образом, что может быть повышенным риском для этих людей. Кроме того, бег может ухудшить проблемы с позвоночником или суставами.

И напоследок эксперты отмечают, что бег имеет преимущества, но лучше не пробегать милю каждый день. Они рекомендуют отдыхать один-два дня в неделю - это важно для физического отдыха и восстановления, а также для психического, а также уменьшает риск выгорания во время занятий фитнесом.

Ранее УНИАН рассказывал, сколько шагов должны проходить женщины после 60 лет. Как установили исследователи, пожилым женщинам в среднем нужно проходить всего 3600 шагов в день, чтобы снизить риск сердечной недостаточности на четверть.

Вас также могут заинтересовать новости: