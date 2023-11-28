Ученые назвала 5 причин, почему полезно бегать в холодную погоду.

Для поклонников активных занятий спортом, любителей пробежек на природе и украинцев, которые только раздумывают, стоит ли обувать кроссовки и начинать заниматься спортом на улице в метель и мороз, есть хорошая новость.

Ученые из Midwest Orthopaedics at RUSH заявляют, что бегать в холодную погоду на самом деле очень полезно. Есть минимум 5 причин, почему стоит это попробовать, пишет Newsweek 90.

"Холодная погода не должна заставлять бегунов сидеть в закрытых помещениях, я поощряю своих пациентов к пробежкам на свежем воздухе", - заявляет ортопед Джошуа Бломгрен.

Он утверждает, что физические упражнения - это словно "лекарство" для человека даже при минусовой температуре воздуха. Холод помогает нашему организму преодолевать большие дистанции. И если сравнить стресс и усилия, которые прилагает тело человека при занятиях спортом при жаре и холоде, то зима является более выигрышным сезоном для бегуна. Главное учитывать несколько правил: не бегать при очень низкой температуре и подобрать для себя теплую спортивную одежду.

Бег на холоде имеет 5 преимуществ

1. Чем холоднее, тем легче бежать. Мы уже упоминали об этом аргументе в пользу зимнего бега, но следует остановиться на этом подробнее. Ученые Midwest Orthopaedics at RUSH утверждают, что летом, когда человек занимается спортом при жаре, он существенно увеличивает сердечно-сосудистую и метаболическую нагрузку на организм. Это касается и пробежек. Кроме того, бег в жару заставляет наше тело больше потеть. То есть происходит процесс теплоотдачи: организм, вместо того чтобы сосредоточиться на движении мышц, начинает мобилизовать ресурсы для охлаждения тела. Этим отчасти объясняется то, почему человеку труднее пробежать одинаковую дистанцию при разных градусах температуры воздуха.

2. Бег на холоде ускоряет метаболизм. Ученые говорят, что на самом деле "морозные" пробежки могут помочь ускорить метаболизм в нашем теле. В состоянии покоя метаболизм человека обычно не так активен, но сочетание спорта и низких температур заставляет его работать "на полную силу". Это означает, что люди, стремящиеся похудеть, гипотетически быстрее достигнут цели, если начнут бегать зимой, а не летом.

3. Бег ваш "билет" в хорошее настроение. Не секрет, что зимний сезон часто сопровождают довольно пасмурные дни без прояснений солнышка. У некоторых людей в это время с настроением дела обстоят хуже. Ученые также говорят о таком явлении, как сезонное аффективное расстройство (САР), которое чаще возникает зимой. Бороться с "депрессией" специалисты советуют пробежками. Бег, как и другие упражнения, способен повысить уровень серотонина и эндорфинов в организме. Эти соединения еще некоторые называют гормонами счастья. Итак, бег зимой может стать вашим естественным антидепрессантом от плохого настроения.

4. Бег поможет влезть в штаны после рождественского застолья. Зима, а особенно ее первый месяц декабрь - это целое нашествие "больших" религиозных и семейных праздников, которые украинцы привыкли отмечать в кругу семьи и с друзьями. Достаточно калорийный праздничный ужин вряд ли навредит организму. А вот большое количество таких ужинов? Плюс остатки вкусных салатов и новогодних вкусностей после каждой "даты"? Вот они как раз могут "наделать беды" вашей фигуре. Поэтому зима - это замечательное время года, чтобы начать давать своему организму дополнительные физические нагрузки хотя бы для того, чтобы поддержать тело в форме в период праздников. Более того, ученые говорят, что у бегунов риск умереть в молодом возрасте на 25-40 процентов ниже, чем у других. Итак, есть вероятность, что благодаря регулярным пробежкам вам удастся прожить дольше.

5. Убивает жир в организме. Бег - это вид спорта, который считается отличным жиросжигателем. За счет длительной кардионагрузки (например, медленный бег) он поможет распрощаться с ненавистными складками на животе, которые так тяжело отпускает наш организм. Зимой этот эффекты усиливается благодаря низким температурам. Ученые утверждают, что именно во время "зимних" пробежек организм активнее превращает нежелательный белый жир в коричневый. Происходит сложный метаболический процесс: из ненужного жира, в виде которого наше тело обычно откладывает для себя калории, образуется коричневый жир - соединение, которое начинает сжигать наше тело при ощущении холода.

Итак, есть минимум 5 аргументов, которые стоит на себе проверить, попробовав заниматься бегом в свободное время зимой. Только не забудьте важный совет о теплой удобной одежде и правильной обуви. Если вы новичок, начните с небольших нагрузок на уровне быстрой ходьбы. Постепенно увеличивайте нагрузку и интервалы занятий. Например, можно бежать 1 минуту и затем идти 3 минуты, таким образом чередуя нагрузку.

Ученые сравнили пользу бега с лекарствами от депрессии

После одного из своих исследований ученые заявили, что бег приносит больше пользы физическому здоровью человека в сравнении с антидепрессантами, которые назначают врачи пациентам с депрессией. Соответствующий вывод способен радикально повлиять на методику лечения от этого заболевания.

Но есть и определенный нюанс: исследование показало, что заниматься бегом согласно гораздо меньшее количество людей. Подавляющей части легче лечиться именно таблетками. Поэтому, при изменении медицинского протокола в пользу спорта, придерживаться необходимых рекомендаций гипотетически будут меньше пациентов.

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