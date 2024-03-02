"Правило 10 000 шагов" не может быть ориентиром для всех возрастных групп, говорят исследователи.

Все знают о распространенной рекомендации делать 10 000 шагов в день для оптимального здоровья, но некоторым группам, например женщинам старше 60 лет, может не понадобиться столько.

Как пишет Fox News, об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в JAMA Cardiology, которое показало, что женщинам в возрасте от 63 до 99 лет нужно в среднем лишь 3600 шагов в день, чтобы снизить риск сердечной недостаточности на 26%.

Исследователи из Университета Буффало в Нью-Йорке наблюдали за 6000 американских женщин в возрасте от 63 до 99 лет, собирая данные об их физической активности, сидячем времени и здоровье сердца. Отмечается, что в течение 7 с половиной лет в группе было 407 случаев сердечной недостаточности.

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Было обнаружено, что риск снижается на 12-17% через каждые 70 минут легкой активности (работа по дому, уход за собой и другие повседневные задачи) и 30 минут активности средней или интенсивной интенсивности (подъем по лестнице, работа во дворе, ходьба или бег трусцой).

Исследователи отмечают, что риск сердечной недостаточности стал "значительно ниже" примерно на уровне 2500 шагов в день, и снизился на 25-30% на отметке 3600 шагов.

"Регулярные физические упражнения могут помочь улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, улучшая периферическое кровообращение, улучшая тонус сосудов и контролируя такие сопутствующие заболевания, как высокое кровяное давление, диабет и гиперхолестеринемия", - говорят исследователи.

Они считают, что в идеале пожилые женщины должны стремиться к сочетанию аэробных и тяжелых упражнений на регулярной основе.

Ранее американский физиолог рассказывал, что 5 тысяч шагов в день - это "сидячий образ жизни". По его словам, пользу для здоровья будет приносить от 7 тысяч шагов в день и более.

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