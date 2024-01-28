Эта сладкая закуска может укрепить здоровье благодаря набору необходимых питательных веществ и мощных антиоксидантов.

Изюм часто используют в выпечке, кулинарии или просто в качестве быстрого здорового перекуса. На рынке представлено множество сортов изюма, которые незначительно отличаются друг от друга по содержанию питательных веществ.

Издание Pink Villa пишет, что самые распространенные виды - черный изюм, кишмиш, красный или огненный изюм, темный изюм, зеленый изюм и золотой изюм.

Пищевая ценность изюма

Изюм богат натуральными сахарами, клетчаткой, витаминами и минералами. Хотя существует множество сортов изюма, его питательная ценность в основном остается неизменной.

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В четверти чашки изюма:

Калории: 120 Белки: 1 грамм Жиры: 0 грамм Углеводы: 32 грамма Клетчатка: 2 грамма Сахар: 26 грамм Кальций: 25 миллиграмм Железо: 1 миллиграмм

Кроме того, изюм хороший источник:

Калия;

Меди;

Витамина B6;

Марганца;

Бора;

Витамина C.

Чем полезен изюм для здоровья

Полезные свойства изюма, которые делают его идеальным перекус для сладкоежек:

может контролировать гипертонию;

способствует здоровью кишечника;

отличный источник антиоксидантов;

предотвращает анемию, благодаря высокому содержанию железа;

укрепляет кости;

поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы;

улучшает здоровье зубов;

помогает контролировать вес;

помогает восстанавливаться после тренировки.

Как лучше всего есть изюм

в качестве перекуса;

Trail Mix - смешайте изюм с орехами, семечками и, возможно, чтобы получить вкусную универсальную смесь.

добавка к кашам;

добавка в йогурт;

выпечка;

салаты;

рисовые блюда;

ингредиент для смузи;

сэндвич с ореховым маслом - намажьте арахисовое или миндальное масло на цельнозерновой хлеб и добавьте сверху изюма.

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