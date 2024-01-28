Изюм часто используют в выпечке, кулинарии или просто в качестве быстрого здорового перекуса. На рынке представлено множество сортов изюма, которые незначительно отличаются друг от друга по содержанию питательных веществ.
Издание Pink Villa пишет, что самые распространенные виды - черный изюм, кишмиш, красный или огненный изюм, темный изюм, зеленый изюм и золотой изюм.
Пищевая ценность изюма
Изюм богат натуральными сахарами, клетчаткой, витаминами и минералами. Хотя существует множество сортов изюма, его питательная ценность в основном остается неизменной.
В четверти чашки изюма:
- Калории: 120
- Белки: 1 грамм
- Жиры: 0 грамм
- Углеводы: 32 грамма
- Клетчатка: 2 грамма
- Сахар: 26 грамм
- Кальций: 25 миллиграмм
- Железо: 1 миллиграмм
Кроме того, изюм хороший источник:
- Калия;
- Меди;
- Витамина B6;
- Марганца;
- Бора;
- Витамина C.
Чем полезен изюм для здоровья
Полезные свойства изюма, которые делают его идеальным перекус для сладкоежек:
- может контролировать гипертонию;
- способствует здоровью кишечника;
- отличный источник антиоксидантов;
- предотвращает анемию, благодаря высокому содержанию железа;
- укрепляет кости;
- поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы;
- улучшает здоровье зубов;
- помогает контролировать вес;
- помогает восстанавливаться после тренировки.
Как лучше всего есть изюм
- в качестве перекуса;
- Trail Mix - смешайте изюм с орехами, семечками и, возможно, чтобы получить вкусную универсальную смесь.
- добавка к кашам;
- добавка в йогурт;
- выпечка;
- салаты;
- рисовые блюда;
- ингредиент для смузи;
- сэндвич с ореховым маслом - намажьте арахисовое или миндальное масло на цельнозерновой хлеб и добавьте сверху изюма.
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