На рынке представлено множество сортов изюма, но они незначительно отличаются друг от друга / фото ua.depositphotos.com

Изюм часто используют в выпечке, кулинарии или просто в качестве быстрого здорового перекуса. На рынке представлено множество сортов изюма, которые незначительно отличаются друг от друга по содержанию питательных веществ.

Издание Pink Villa пишет, что самые распространенные виды - черный изюм, кишмиш, красный или огненный изюм, темный изюм, зеленый изюм и золотой изюм.

Пищевая ценность изюма

Изюм богат натуральными сахарами, клетчаткой, витаминами и минералами. Хотя существует множество сортов изюма, его питательная ценность в основном остается неизменной.

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В четверти чашки изюма:

  1. Калории: 120
  2. Белки: 1 грамм
  3. Жиры: 0 грамм
  4. Углеводы: 32 грамма
  5. Клетчатка: 2 грамма
  6. Сахар: 26 грамм
  7. Кальций: 25 миллиграмм
  8. Железо: 1 миллиграмм

Кроме того, изюм хороший источник:

  • Калия;
  • Меди;
  • Витамина B6;
  • Марганца;
  • Бора;
  • Витамина C.

Чем полезен изюм для здоровья

Полезные свойства изюма, которые делают его идеальным перекус для сладкоежек: 

  • может контролировать гипертонию;
  • способствует здоровью кишечника;
  • отличный источник антиоксидантов;
  • предотвращает анемию, благодаря высокому содержанию железа;
  • укрепляет кости;
  • поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы;
  • улучшает здоровье зубов;
  • помогает контролировать вес;
  • помогает восстанавливаться после тренировки.

Как лучше всего есть изюм

  • в качестве перекуса;
  • Trail Mix - смешайте изюм с орехами, семечками и, возможно, чтобы получить вкусную универсальную смесь.
  • добавка к кашам;
  • добавка в йогурт;
  • выпечка;
  • салаты;
  • рисовые блюда;
  • ингредиент для смузи;
  • сэндвич с ореховым маслом - намажьте арахисовое или миндальное масло на цельнозерновой хлеб и добавьте сверху изюма.

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