Отмечается, что рисовая вода содержит азот, фосфор и калий.

Люди всегда ищут способы сокращения отходов, повторного использования и переработки, но как бы мы ни любили Землю, нам также необходимо экономить время и энергию. Один из простых способов - сохранить остатки риса и его побочные продукты для огорода и сада.

Издание House digest пишет, что компостирование риса - доступный способ создать богатую питательными веществами почву для растений, а вода, которая остается от промывания зерен перед приготовлением - интересный способ использовать рис в качестве удобрения. Жидкость отпугивает вредителей в саду, поскольку содержит фенольные кислоты - природный пестицид. Кроме того, остатки обычного вареного риса являются безопасным кормом для птиц.

Хотя исследований пользы рисовой воды проведено немного, исследование 2022 года показало, что трехдневная ферментированная рисовая вода эффективна в качестве удобрения для растений.

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Исследователи определили, что "она может повысить плодородие почвы", и даже "увеличить урожай томатов, баклажанов и шпината на 22-43% по сравнению с водопроводной водой". Дело в том, что рисовая вода содержит азот, фосфор и калий.

"Макроэлементы, содержащиеся в рисовой воде, быстро обеспечат ваши растения питательными веществами, что особенно полезно, когда они восстанавливаются после любого стресса. Использование этого побочного продукта при пересадке или после борьбы с заразой может помочь вашим растениям", - объясняет мастер-садовод Тиффани Селви.

Как правильно сделать рисовую воду

Чтобы извлечь максимальную пользу из рисовой воды, есть несколько вариантов приготовления этой богатой питательными веществами жидкости.

Самый простой способ - размешать невареный рис в теплой воде и оставить его на 30-45 минут, после чего процедить воду.

Чтобы получить больше питательных веществ, приготовьте рис на плите, но добавьте больше воды, чем нужно. Когда рис будет готов, слейте лишнюю воду в отдельную емкость, чтобы использовать ее на своем участке.

Ферментированная рисовая вода, которая обладает наибольшей питательной ценностью среди всех перечисленных вариантов, требует немного больше усилий и времени.

Можно замочить рис, а затем перелейте полученную воду в банку. Для этого добавьте 1 столовую ложку сахара и 4 столовые ложки молока и плотно закройте банку крышкой. Оставьте смесь на 3-4 дня при комнатной температуре - жидкость приобретет кисловатый запах. Используйте рисовую воду, опрыскивая растения из бутылки с распылителем или поливая почву.

"Листовое опрыскивание - самый быстрый способ поглощения растениями питательных веществ, но использование рисовой воды непосредственно на почве также полезно, поскольку выполняет двойную функцию - поливает растения и побуждает их впитывать натуральные удобрения", - объяснил Селви.

Ранее УНИАН писал, что цветоводы раскрыли секрет удобрения из обычного риса.

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