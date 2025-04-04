У вас получится идеально сваренная партия яиц с первой же попытки,

В сети раскрыли простой трюк, который гарантирует, что яйца-пашот каждый раз будут получаться идеальными. Лайфаком поделилась Диетолог и специалист по устойчивым системам питания Кристина Маниан в своей статье для simplyrecipes.com.

По ее словам, трюк она узнала благодаря гениальному рецепту от Дженевьевы Ко, опубликованному в New York Times Cooking.

"К моему удивлению, у меня получилась идеально сваренная партия яиц с первой же попытки", - отметила Маниан.

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Как готовится яйцо-пашот - простой трюк

По словам автора, основной трюк заключается в использовании для приготовления яиц-пашот сковороды с высокими бортами вместо кастрюли, которая требуется для большинства других методов.

При этом в рецепте есть несколько других уникальных рекомендаций, которые также стоит упомянуть и использовать, отметила диетолог.

Способ приготовления:

Налейте в сковороду небольшое количество воды и доведите ее до кипения на средне-сильном огне.

Затем поместите целые, неразбитые и в скорлупе яйца в воду с помощью шумовки на 15–20 секунд, не дольше.

Добавьте чайную ложку белого дистиллированного уксуса в воду и разбейте яйца в сковороду.

Убавьте огонь до средне-слабого и варите яйца от трех до шести минут, в зависимости от того, насколько твердые желтки вам нравятся.

Как добавила Маниан, этот метод отлично подходит для приготовления большой партии яиц-пашот для компании, так как вы можете приготовить шесть или более яиц за раз в зависимости от размера вашей сковороды.

"Это идеальный вариант для праздничного завтрака в выходные. При использовании этого рецепта для развлечения гостей я рекомендую готовить яйца всего три минуты. Держите их в теплой водяной бане, пока не придет время подавать", - посоветовала эксперт.

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить яйцо-пашот по рецепту Гордона Рамзи.

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