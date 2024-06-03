Для здоровья лучше всего потреблять правильные виды сахара.

За последние 50 лет потребление рафинированного сахара резко возросло. Как подсчитал Центр по контролю и профилактике заболеваний США, средний взрослый потребляет 17 чайных ложек добавленного сахара ежедневно, что значительно больше нормы в 12 ложек.

Издание CNET пишет, что уменьшение потребления рафинированного сахара не означает, что вы больше не можете есть сладкое. В этом вам помогут натуральные альтернативы.

Согласно исследованиям, сахар по своей сути не вреден для человека. Ваше тело превращает углеводы в глюкозу, форму сахара, и это основной источник энергии для того, чтобы ваше тело двигалось и работал ваш мозг.

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Целью должен быть не отказ от сахара, а потребление правильных видов сахара. Ультрарафинированный белый сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы являются распространенными ингредиентами газированных напитков, выпечки, хлеба и приправ. Они быстро попадают в вашу кровь, не добавляя другой питательной ценности. Исследования показывают, что чрезмерное потребление этих сахаров может привести к серьезным осложнениям здоровья, включая высокое кровяное давление, диабет и жировую болезнь печени.

Добавленные сахара имеют много разных названий: коричневый сахар, кукурузные подсластители, кукурузный сироп, декстроза, фруктоза, глюкоза, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, солодовый сироп, мальтоза и сахароза.

В то же время натуральный сахар является нерафинированным или лишь слегка обработанным и естественным образом содержится во многих продуктах питания.

Лучшие природные альтернативы сахару

Мед издавна ценили не только за его естественную сладость, но и за его питательную ценность. Поскольку мед производится пчелами из растительного нектара в процессе опыления, он содержит ряд полезных растительных соединений и антиоксидантов.

Сырой и более темный мед, который прошел минимальную обработку, богат флавоноидами и фенолокислотами. Они имеют много преимуществ, в том числе положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. Было даже показано, что он уменьшает сезонную аллергию.

Кленовый сироп - еще один популярный природный подсластитель. Если вы сокращаете потребление сахара, но хотите с чем-то съесть блины, вам поможет сироп, который производится из сока сахарного клена.

Он содержит антиоксиданты и минералы, которые могут быть полезными для вашего здоровья. На самом деле было показано, что многие уникальные соединения, найденные в кленовом сиропе, помогают бороться с раком и диабетом. Чем темнее кленовый сироп, тем он менее рафинированный и больше преимуществ может предоставить.

Стевия - это отличная альтернатива натуральному сахару. Этот подсластитель изготавливают из растения с аналогичным названием. Он в 200-400 раз слаще обычного сахара.

Стевия не является питательной и почти не содержит калорий. Однако она добавляет сладость. Стевия также помогает снизить уровень сахара в крови и холестерина.

Самый простой и доступный вариант сладкого - фрукты. Пищевые волокна, присутствующие в сырых фруктах, помогают пищеварению и замедляют метаболизм сахара, уменьшая скачки сахара в крови, которые могут наблюдаться из-за фруктового сока или сладких добавок. Употребление продуктов, богатых клетчаткой, также может помочь вам уменьшить общее потребление калорий и снизить риск сердечных заболеваний.

Пюре из фруктов дает много тех же преимуществ. Например, яблочное пюре заменяет яйцо во многих рецептах, а протертые ягоды являются отличным дополнением к обычному несладкому йогурту.

Архат - это экзотический альтернативный сахар растительного происхождения. Его добывают из фруктов luo han guo. Это небольшие круглые фрукты, которые обычно встречаются в Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что он содержит фруктозу и глюкозу, они фактически удаляются в процессе экстракции, образуя непитательный подсластитель, который примерно в 100 раз слаще столового сахара.

Этот продукт является относительно новым на рынке, поэтому требует дальнейшего изучения, чтобы определить все его потенциальные преимущества для здоровья. Однако исследования других непищевых подсластителей показывают многообещающие результаты по контролю веса и предотвращению диабета.

Фруктовый сок - это натуральный подсластитель, который можно пить отдельно, добавлять в другие напитки или приправы или даже использовать для приготовления пищи. 100% фруктовый сок является гораздо лучшим вариантом, чем рафинированный столовый сахар или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, поскольку он натуральный и необработанный. Он также содержит массу витаминов и питательных веществ.

Чем может навредить сахар

Как сообщал УНИАН, дети, которые потребляют сахар из молока или фруктов, а не из пирожных или конфет, менее склонны к избыточному весу или ожирению.

С приближением праздников многие люди пытаются ограничить потребление сахара, однако есть продукты, которые несут скрытую опасность. Американская кардиологическая ассоциация заявила, что добавленный сахар не должен превышать 6% калорий в день - то есть до 100 калорий или шесть чайных ложек. Для мужчин это около 150 калорий или девять чайных ложек.

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