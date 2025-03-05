За 10 минут вы можете сжечь 100 каллорий и даже больше.

Бег — отличный способ сбросить вес, улучшить аэробную форму и продлить жизнь. Но не всем нравится такое занятие, а для некоторых людей физические ограничения или проблемы со здоровьем делают бег непрактичным или небезопасным. Однако существует множество других упражнений, которые сжигают калории так же эффективно, пишет EatThis.

Скакалка

"В среднем можно сжечь около 100 калорий, прыгая на скакалке в течение 10 минут", — объясняет доктор медицины Кэти Лоутон.

Махи гирей

"Махи гирей — отличный способ увеличить частоту сердечных сокращений и сжечь калории. Их часто используют в качестве упражнений для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и избавления от нежелательных килограммов", — говорит Крис Колба, физиотерапевт Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо.

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Боевые канаты

Это высокоинтенсивный вариант с низкой ударной нагрузкой, который сжигает около 100-120 калорий всего за 10 минут, прорабатывая руки, плечи и корпус, при этом поддерживая повышенный пульс, говорит эксперт по спорту Судам Шелар.

Гребной тренажер

Если вы ищете интенсивные кардиоупражнения, которые не нагружают суставы и при этом укрепляют верхнюю часть тела, то лучшим вариантом будет гребной тренажер.

Согласно исследованию 2015 года, гребные упражнения в помещении снижают общий процент жира в организме, улучшают состав тела и увеличивают силу спины и корпуса.

Лестница

Исследование 2019 года показало, что подъем по лестнице является эффективной альтернативой бегу для повышения аэробной выносливости и улучшения общей физической формы.

Ходьба

Ходьба — отличная альтернатива бегу. Просто убедитесь, что вы идете по тропе с крутыми подъемами, чтобы повысить частоту сердечных сокращений и получить максимальную пользу для здоровья. Согласно статье 2016 года, ходьба связана с такими положительными результатами для здоровья, как потеря веса, снижение артериального давления, снижение уровня стресса, укрепление иммунитета и улучшение психического здоровья.

Езда на велосипеде

Велоспорт предлагает несколько других преимуществ, помимо сжигания калорий. Согласно исследованию 2021 года, езда на велосипеде — это фантастический способ уменьшить свой углеродный след, одновременно снижая вероятность хронических заболеваний и смертности от всех причин.

Плавание

"Плавание — отличный вариант для тех, кто восстанавливается после травм или для пожилых людей, которые хотят минимизировать воздействие на суставы", — говорит персональный тренер Garage Gym Reviews Кейт Мейер.

Ранее тренер рассказал, как долго должна длиться тренировка по бегу трусцой, чтобы избавиться от жира на животе.

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