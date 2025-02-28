Ходьбу как способ похудеть совершенно напрасно недооценивают.

Многие люди ошибочно считают, что бег эффективнее ходьбы для похуднеия. Однако фитнесс-тренер Мелисса Нил, которая помогла более 10 000 женщин похудеть с помощью своих фитнес-программ, утверждает, что ходьба может иметь точно такой же эффект (и даже больший) для сжигания жира, если применять правильные стратегии. В статье для портала Eatthis она посоветовала 5 техник ходьбы, которые сжигают больше жира, чем бег.

1. Считайте свои шаги

Количество шагов имеет значение. Используйте для этого фитнесс-трекер на телефоне или в смарт-часах. Мелисса советует делать 7000 шагов в день и постепенно увеличивать это число - добавляя 1000 шагов каждые 2-3 недели.

2. Не давайте телу привыкнуть

Не останавливайтесь на конкретном количестве шагов или расстоянии, а постепенно увеличивайте его. Другой способ - сделать ходьбу более тяжелой. Например, ходите с утяжеленным жилетом или рюкзаком, который весит около 10-15% от вашего веса. Это увеличивает частоту сердечных сокращений, поэтому вы сжигаете больше калорий, и является отличной формой стабильной кардионагрузки. Мелисса советует начать с ходьбы с утяжелителями в течение 20 минут.

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3. Преодолевайте подъемы и спуски

Еще одна эффективная техника — ходьба в гору или ходьба по наклонной поверхности на беговой дорожке. Это делает ходьбу действительно тяжелой. Так, Мелисса делится, что она увеличивает наклон беговой дорожки до 15%, чтобы сбросить жир. Она советует также начинать с 20 минут такой ходьбы.

4. Инвестируйте в беговую дорожку

Если вы купите беговую дорожку в дом или офис то сможете заниматься ходьбой и во время работы, например, во время встреч в Zoom – это значительно увеличит количество пройденных шагов и, соответственно, сожженных каллорий.

5. Разнообразьте свой режим

Ваше тело расцветает от разнообразия. Если вы всегда ходите по ровной поверхности или по одному и тому же маршруту, разнообразьте его. Попробуйте поход по тропе, добавьте холмы или даже пройдитесь босиком по пляжу для разнообразия. Изменение обстановки и рутины делает вещи интересными и помогает вашему телу

Как долго и как часто следует ходить?

Мелисса рекомендет большинству людей ходить каждый день. Как долго вы это делаете, зависит от вашего уровня физической подготовки. Если вы ведете полностью сидячий образ жизни, сначала ходите по 10 минут в день, а затем постепенно увеличивайте количество шагов до 7000 в течение нескольких недель. Если вы привыкли ходить, например, если у вас есть собака, добавьте утяжеленный жилет, чтобы сделать ходьбу более сложной.

Ранее ученые рассказали, как рассчитать свою норму каллорий и сколько нужно сжигать калорий в день, чтобы похудеть.

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