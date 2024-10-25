Приготовленное из питательных ингредиентов, таких как черный шоколад, авокадо и орехи, это лакомство не только вкусное, но и поддерживает здоровье сердца.

Когда вы контролируете уровень холестерина в крови, поиск десерта, который одновременно будет сытным и полезным для сердца, может показаться вызовом. Но, по мнению экспертов, есть одно сладкое блюдо, которое отвечает всем требованиям. И это - шоколадный пудинг, пишет EatingWell.

Отмечается, что это насыщенное сливочное лакомство сочетает восхитительный вкус шоколада с насыщенным клетчаткой свойством авокадо, создавая десерт, который не вредит здоровью вашего сердца.

Авторы отмечают, что холестерин играет решающую роль во многих функциях организма, включая построение клеточных мембран, выработку гормонов и помощь в переваривании пищи через образование желчи.

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"И хотя существует много источников пищевого холестерина, таких как мясо, молочные продукты и яйца, продукты, содержащие пищевой холестерин, непосредственно не повышают уровень холестерина в крови. Зато продукты с большим количеством насыщенных жиров играют более значительную роль в повышении уровня холестерина в крови", - говорится в статье.

Хотя холестерин необходим для здоровья, его избыток в крови может привести к накоплению бляшек в артериях, увеличивая риск сердечных заболеваний и инсульта. Холестерин перемещается по крови в двух формах: липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые часто называют "плохим" холестерином, и липопротеины высокой плотности (ЛПВП), известные как "хороший" холестерин.

Если вы пытаетесь контролировать уровень холестерина, эксперты соглашаются, что лучшим десертом является этот кремовый шоколадный пудинг. Приготовленный из темного шоколада и авокадо, двух продуктов, снижающих уровень холестерина, этот десерт не только вкусный, но и наполнен полезными для сердца питательными веществами.

Темный шоколад богат антиоксидантами, в частности флавоноидами. Эти антиоксиданты помогают уменьшить воспаление и поддерживают здоровье кровеносных сосудов, уменьшая риск образования бляшек, говорит зарегистрированный диетолог и владелец Brannon in Balance Бреннон Блаунт:

"Исследования показывают, что антиоксиданты могут помочь организму избавиться от свободных радикалов, в конечном итоге снижая уровень холестерина".

Авокадо в основном состоит из ненасыщенных жиров, которые также полезны для здоровья сердца. Зарегистрированный диетолог и владелец Vida Nutrition Consultin Кристал Ороччо говорит, что полезные жиры, содержащиеся в орехах, семенах, оливковом масле и авокадо, снижают "плохой" холестерин и, следовательно, помогают снизить риск сердечных заболеваний и инсульта".

"Авокадо не только содержит эти полезные мононенасыщенные жиры, но также является хорошим источником клетчатки, которая также помогает снизить уровень холестерина ЛПНП", - утверждает эксперт.

Авторы подчеркивают, что этот десерт содержит гораздо меньше сахара, чем большинство магазинных шоколадных пудингов. Посыпьте его орехами, чтобы получить дополнительную дозу клетчатки и полезных для сердца жиров, чтобы сделать его идеальным десертом для поддержания уровня холестерина.

Кроме наслаждения этим полезным для сердца десертом, существует несколько изменений в диете и образе жизни, которые могут эффективно снизить уровень холестерина. Вот несколько других простых стратегий, которые стоит применить.

Ешьте больше клетчатки

Ежедневное употребление большого количества клетчатки может помочь снизить уровень холестерина. Клетчатка содержится во фруктах, овощах, бобовых, кукурузных пластиивцах и цельнозерновых.

Отдавайте предпочтение ненасыщенным жирам

Хотя насыщенные жиры могут быть частью полезной для сердца диеты, диетологи советуют ограничить их потребление. Замените некоторые источники насыщенных жиров (например, упакованные закуски, красное мясо и обезжиренные молочные продукты) ненасыщенными жирами, такими как те, что содержатся в оливковом масле, авокадо и орехах.

Отдавайте предпочтение необработанным продуктам

Необработанные продукты, такие как фрукты, овощи, цельные зерна и нежирные белки, имеют естественное низкое содержание насыщенных жиров и не содержат добавленного сахара и транс-жиров. Напротив, многие ультраобработанные продукты часто содержат формы добавленного сахара, насыщенных жиров и натрия, которые могут повысить уровень плохого холестерина.

Регулярно занимайтесь спортом

Физическая активность помогает снизить уровень холестерина ЛПНП. Не волнуйтесь: любая доступная форма движения является хорошим движением. По крайней мере 30 минут в день примерно пять раз в неделю уделяйте спортивным упражнениям - таким, как ходьба, йога или езда на велосипеде.

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