Вкусность крайне проста в приготовлении, а сам процесс займет всего час.

Домашняя выпечка пользуется популярностью во всем мире. Издание SurreyLive поделилось "вкусным" рецептом булочки только из пяти ингредиентов, которые, скорее всего, есть у вас в шкафу. Вкусность готовится за час.

Итак, если вы роетесь в шкафу, думая, что можно испечь, это все, что вам понадобится, чтобы приготовить простые свежие булочки:

500 г пшеничной муки;

7 г сухих дрожжей;

1 чайная ложка сахара;

2 чайные ложки мелкой соли;

1 чайная ложка подсолнечного масла.

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Рецепт приготовления

Положите муку, дрожжи, сахар, соль и масло в миску. Налейте 325 мл теплой воды, а затем перемешайте лопаткой или руками, пока не станет однородным тестом.

Убедитесь, что вы добавили всю муку. Накройте миску полотенцем и оставьте на десять минут.

Слегка смажьте рабочую поверхность и выложите на нее тесто. Вымешивайте тесто по крайней мере десять минут, пока оно не станет более плотным и эластичным. Вы можете замесить тесто и с помощью миксера - для этого понадобится пять минут.

Сделайте из теста шар и положите в чистую смазанную маслом миску. Оставьте на один час, или пока оно не увеличится вдвое.

Выложите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и сделайте из него длинную "колбаску". Разделите тесто пополам, затем разделите каждую половину на четыре части, чтобы у вас получилось восемь одинаковых частей.

Сделайте из каждой части плотный шарик и выложите на присыпанный мукой противень, оставив между шариками немного места для подъема. Накройте влажным кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте от 40 минут до одного часа или пока оно не увеличится почти вдвое.

Разогрейте духовку до 210-230C. Когда тесто будет готово, посыпьте на каждый шарик еще немного муки. По желанию можно смазать булочки молоком или взбитым яйцом, а сверху посыпать семечками.

Выпекайте от 25 до 30 минут, пока тесто не станет светло-коричневым и не станет "звонким" при постукивании.

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